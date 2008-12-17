Polat iddialı konuştu!



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Aralık ayı toplantısı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak yapıldı.



Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında yapılan toplantıda, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na beratları verildi. Kulüp başkanı Adnan Polat, beratlarını verdiği oyunculardan, bu başarının tekrarını istedi.



Başkan Aktar, toplantıda yaptığı konuşmada, Seyrantepe'de yapımı devam eden stat inşaatını ziyaret ettiğini ve burada 650 kişinin çalıştığını söyledi. Toplantıda üyelerin önerisi üzerine, eski başkan Özhan Canaydın'a Divan Kurulu adına teşekkür mektubu gönderilmesi kararlaştırıldı.



Toplantıda ayrıca Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanan 44 isime, gelecek ay berat verileceği duyuruldu.



BAŞKAN POLAT: ''SEZONU LİDER BİTİRİRİZ''



Başkan Adnan Polat, toplantıda yapımı devam eden Seyrantepe Stadı, tesisler ve cumartesi günü yapılacak genel kurul hakkında açıklamalarda bulundu. Hafta sonunda önce cumartesi günü olağanüstü kongre yapacaklarını, pazar günü de Beşiktaş ile karşılaşacaklarını vurgulayan Polat, ''Sezonu lider bitiririz diyorum'' ifadesini kullandı.



Polat, divan kurulunda renkli bir gün yaşadıklarını belirterek, tekerlekli sandalye basketbol takımımızın buraya gelmesi çok güzel bir görüntüydü. Dünya şampiyonluğumuzu Galatasaray Lisesi'ne armağan ediyoruz'' dedi.



Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş'nin birleşmesinin Galatasaray'ın bir numaralı gündemi olduğunu anlatan Adnan Polat, şöyle devam etti: ''Gelirleri ne kadar arttırsak arttıralım, tüm gelirimiz halka açık şirkete gelir olarak kaydediliyor, biz oradan kullanıyoruz. Yani gelirlerimiz bu şirkette dağıtılan temettülerle birlikte azalıyor. Bu konuda kredi alıp tam işi bitirirken, dünya tarihinin en büyük krizine girdik. Bu nedenle birleşme işini bir süre askıya almak zorunda kaldık. Kredi faizleri çok yükseldi.''



Başkan Polat, gelecekteki gelirleri ekonomik tablolara yansıtmakla ilgili eleştirileri yanıtlayarak, ''Borçları borç olarak koyuyorsak, alacakları da alacak olarak koymalıyız. Bugüne kadar böyle oluyordu. Böyle olmayacaksa o zaman borç-alacak farkı söylemini ortadan kaldıralım'' diye konuştu.



Galatasaray'ın kurdaki artış nedeniyle 31 milyon YTL fark gideri oluştuğunu açıklayan Adnan Polat, bu nedenle bütçe düzeltmesinin yapılacağı cumartesi günkü genel kurulu yapmak zorunda olduklarını söyledi.



''CİDDİ BİR DAR BOĞAZDAN GEÇİYORUZ''



Başkan Polat, ciddi bir dar boğazdan geçtiklerini dile getirerek, ''Galatasaray'ın ismini layık olduğu gibi yükseltmeye çalışıyoruz. Hem sportif açıdan rakiplerle hem de mali durumlarda sağlam durmak için mücadele ediyoruz'' dedi. Diğer rakiplerin mali tablolarını da iyi bildiğini anlatan Polat, ''İki şirketimizin birleşmesi halinde, diğer rakiplerimizden iyi durumda olacağız. Goldman Sacs anlaşmasıyla ilgili olarak içiniz rahat olsun, ben kendi şirketlerimde yapmayacağım uygulamayı burada yapmam, yaptırmam'' şeklinde konuştu.



Başkan Polat, bu yıl bitmeden stadın işletme ve pazarlama firmasıyla sözleşmeleri imzalamış olacaklarını belirterek, stadın belirli bir süre ABD firması tarafından işletileceğini, pazarlamasının da uluslararası bir firma tarafından yapılacağını dile getirdi Polat, geçtiğimiz günlerde yaşanan lodosun, Kalamış Tesisleri'nin kıyısını yerle bir ettiğini vurgulayarak, ''Burada çok kötü tahribat olmuş. Kıyı için 1 milyon YTL yatırım gerekiyor. Bu bizim planımızda yoktu, tabiat bize maalesef gaddar davrandı'' dedi.



BORÇ 97 MİLYON YT'YE DÜŞTÜ...



Toplantıda, Divan Kurulu adına, üyelerden Hayrettin Kozak ve Metin İkiz'in oluşturduğu, kulübün ekonomik durumuyla ilgili değerlendirme raporu okundu. Yönetim Kurulu'nun verdiği ekonomik bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan değerlendirme raporunda, kulübün 31 Ağustos 2008 tarihi itibariyle 288 milyon YTL borcunun, 191 milyon da alacağının bulunduğu ve borç-alacak farkının 97 milyon YTL olduğu belirtildi.



Raporda, 31 Mayıs 2008 tarihinde 180 milyon YTL borç-alacak farkının, 31 Ağustos'ta 97 milyon YTL'ye düştüğü belirtilerek, bunun gelecek yıllara ait gelirlerin tek kalemde gelir olarak yazılmasından kaynaklandığı ifade edildi. Bu işlemin muhasebe uygulamalarına ters düştüğü kaydedilen raporda, tek kalemdeki bu gelirin olmaması halinde bütçede borcun 215 milyon YTL olacağı vurgulandı. Kulübün banka borcunun 55 milyon ABD Doları olduğu kaydedilen raporda, bu borcun 4.5 yıldır değişmediği, bunun da olumlu bir gelişme olduğu dile getirildi.



Dolar ile borçlanmanın kulübe zarar verdiği ifade edilen raporda, bunun son yaşanan kur artışıyla 27 milyon YTL'lik zarara neden olduğu bildirildi. Raporu hazırlayan isimlerden Hayrettin Kozak, toplantıda yaptığı konuşmada kulübün gelirlerinde artış sağlanamadığını ifade ederek, Galatasaray'ın tek kuruşunun düşünülerek harcanması gerektiğini, belki de Ocak ayında transfer yapılmaması gerektiğini söyledi.



Toplantıda konuşan üyelerden Murat Ece, kulübün yaptığı gibi gelecek yıllara ait gelirlerin gösterilerek mevcut borcun düşürülmesinin, dünyanın önemli enerji devlerinin Enron'un batışına neden olduğunu söyledi. Üyelerden Oğuz İmregün ise Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş'nin birleşmesinin aslında kolay olduğunu belirterek, ''İki şirket kongrelerinde karar alır, birleşir. Ancak bu böyle olmaz. Çünkü bunlardan biri bize ait, diğeri ise tam olarak değil. Önemli bir azınlık hissesi var. Onlar birleşme için 200 milyon dolar istiyorlar. Önce bunu halletmemiz lazım'' diye konuştu.



Öte yandan, Galatasaray'da, 27 Aralık günü saat 14.00'de lisede düzenlenecek toplantıda, üyeliğe yeni kabul edilen kişilere kulüple ilgili bilgiler verilecek, üyelik kartları takdim edilecek.



