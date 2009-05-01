Polat günah çıkardı



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, bu sezon alınan kötü sonuçlardan sorumlu tutulacak tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Bülent Korkmaz'a güvenini yineleyen Polat, Lincoln'le yollarını ayırabileceklerini de ima etti.





Bilkent Üniversitesi Bilkentli Aslanlar Kulübü'nün düzenlediği panele katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Lincoln ile Bülent Korkmaz’ın geleceklerinden, Federasyon ile olan gerileme kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Lincoln’ün 249 bin Euro para cezasına çarptırıldığını anımsatan Polat, “Onun yetenek ve kariyeriyle ilgili konuşmaya gerek yok. Florya’da bir yönetmelik var. Lincoln geçen yıl da aynı oranda bir cezaya çarptırıldı. Bahsettiğimiz insanların 18-30 yaş grubundaki gençler olduğunu ve hata yapabileceklerini unutmayalım. Florya’da ciddi sevgi ortamı var. Kavga etseler bile zaman zaman sevgi ve saygıları eksik olmuyor. Lincoln’den beklentilerimiz vardı, ancak karşılığını alamadık. 5 hafta dolmadan genel yorum yapmak istemiyorum. Katkısı olan herkesi tutarız. Faydası olmuyorsa, zarar veriyorsa sabrımızın sonu vardır. Yollarımızı o zaman ayırırız” dedi.



Bülent Korkmaz’ı tartışmaya açmak istemediğini söyleyen Galatasaray Başkanı, “Tam bir takım verip de onu yüzde yüz imkânlı bir şekilde deneme fırsatı bulamadık. Gönlümüzden geçen Galatasaray kültürü yaşamış, belli tecrübelerden geçmiş bir arkadaşımızın uzun yıllar antrenörlüğümüzü yapması. Benim güvenim tam. Değerlendirmesini ise sezon sonuna bırakacağız. Gönül ister ki Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş’ten sonra bir 4. teknik adamımız çıksın” ifadelerini kullandı.



Adnan Polat ayrıca A Milli takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e teklif yaptığı iddilarının da yalan olduğunu vurguladı.



Polat, değişim ve dönüşüm sürecinin son senesini yaşadıklarını bildirirken, “Bu sezon sonuçlardan sorumlu tutulacak biri varsa o da benim. Kendi özeleştirimizi de yapıyoruz. Başkaları suçlamadan önce kendimizi eleştiriyoruz. Sezon başında antrenör seçimde yanlış yaptık. Skibbe’nin Türkiye ve Galatasaray’la kimyası tutmadı. Transferlerde stopere ihtiyacımız vardı. Meira’yı aldık. İnanılmaz bir kariyeri vardı. Ama yediğimiz her iki golden bir tanesinde onun hatası vardı. Doku uyuşmadı. Kaleci konusunda da hata yaptık. De Sanctis’i geç aldık. Şampiyonlar Ligi ilk maçından önce ‘hazır değilim’ dedi ve oynamadı” şeklinde günah çıkardı.



“CEZALAR SİYASİ”



Polat, öğrencilerin Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalarla ilgili sorusuna ise ilginç yanıtlat verdi.



Polat, “Emre Aşık dayak yedi, 2 maç aldı. Arda ayırmak için girdi ceza aldı. Türk futbol tarihinde ilk kez marka değerini düşürdüğü için Sabri’ye ceza verildi. Bana göre hukukuğun dışına çıkıldı ve siyasi karar aldı. Disiplin kurulu savunmalar alınmadan kararını verdi. Federasyon Başkanı da bunu açıkladı. Bende ceza aldım. 45 gün hak mahrumiyeti. Sezon bittiği vakit geniş açıklamalar yapacağım. Bana göre hak adalet varsa Semih 3 alıyorsa, Arda 2 maç almalıydı. Sabri ceza alıyorsa Emre Belözoğlu da almalıydı. Kazım ve Sanctis’in de alması lazımdı. Semih, Arda, Lugano ve Volkan elbette ceza almalıydı. Onun dışındakileri anlamak mümkün değil” dedi.



Adnan Polat ayrıca, Hakan Balta, Mehmet Topal, Servet ve Arda Turan’a İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan teklifler olduğunu da sözlerine ekledi.



