Polat: Gitmesi gerektiğini söyledim ama Hagi de ısrar etti

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Hagi ile yolların ayrılmasıyla ilgili Galatasaray Televizyonu'na açıklama yapan başkan Polat, futbol takımının aldığı neticelere ve bulunduğu yere bakıldığında kabus gibi bir sezon geçirdiklerini belirterek, ''Verilen emeklerin karşılığı bu olmamalıydı, daha iyi şeyler olmalıydı. Çünkü Galatasaray ve Galatasaraylılar bunu hak ediyor'' dedi.Hagi'nin çok zor bir dönemde tekliflerini kabul ettiğini ve düşünmeden geldiğini anlatan Polat, Rumen teknik adam ile ayrılma kararlarını şöyle anlattı:''Sorumluluk aldı, burada da ben çok şahit oldum ciddi bir çalışma yaptı. Galatasaray takımına daha iyi futbol oynatabilmek ve daha iyi neticeler alabilmek için sabah 8'den gece yarılarına kadar mesai harcadı. Ama arzu edilen olmadı maalesef. Ben kendisine ısrarla sezon sonuna kadar kalması gerektiğini, sezon sonunda görevini tamamlayıp gitmesi gerektiğini söyledim, ancak bu iki haftalık süreçte özellikle Fenerbahçe maçından sonra bu konuda çok ısrarcı oldu, menajeri de geldi buraya. Neticede oturup karşılıklı olarak konuştuk. Yani önümüzdeki sezondan kontratı gereği alması gereken miktarın sembolik bir kısmını sadece alarak karşılıklı bir mutabakata vardık.''Hagi'nin Galatasaray tarihinin en büyük başarısının altında imzası olan yıldızlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Polat, Rumen çalıştırıcı için, ''Hagi bizim için efsane. Burası onun evi. Belki ileride profesyonel anlamda yollarımız kesişebilir. Onunla dostluğumuz devam ediyor. Ona teşekkür ediyorum ve bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum'' diye konuştu.