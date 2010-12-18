-POLAT GAZETECİLERE TT ARENA'YI GEZDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Doğan Medya Grubu'na bağlı gazetecilerle Türk Telekom Arena'yı gezdi. Organizasyonun başında gazetecilere yeni statlarıyla ilgili kısa bir konuşma yapan Polat'ın, Türk Telekom Arena'da bugünlere gelinmesinde bütün Galatasaraylıların emeğinin geçtiğini, ancak en büyük emeğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Polat, ''Bu yapıda herkesin emeği var ama en büyük emek Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın. İhalenin başından beri bu sürecin takipçisi olan ve stadın bu günlere gelmesinde büyük çaba harcayan Başbakanımıza teşekkür ederim'' şeklinde ifadeler kullandı. Türk Telekom Arena'nın 52 bin seyirci kapasiteli modern bir spor kompleksi olduğunu kaydeden Adnan Polat'ın, bu yapının UEFA ve FIFA kriterlerine uyumlu tek yapı olduğunu belirterek, konuşmasını sonlandırdığı belirtildi.