-POLAT: GALATASARAY'I SİYASETİN DIŞINDA TUTTUK İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yoğun bir dönem yaşadıklarını ve yaptıkları binlerce işin arasında hatalar da yapmış olabileceklerini dile getirerek, ''Ancak biz Galatasaray'ı siyasetin dışında tuttuk'' dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan mali kongrede eleştirilere yanıt veren Polat, ''İş yoğunluğunun olduğu, futbolun bu kadar kötü gittiği, bu olayların, değişimlerin, yatırımların olduğu dönemde, alınan binlerce kararın içinde yanlışlar olabiliyor. Yapılan konuşmaların içinde yanlış ifadeler kullanmış olabiliriz. Ama, Galatasaray'ı yönetirken, Galatasaray'ın içinde bulunan kişiler farklı siyasi görüşlere sahip olabilirler. Ama biz Galatasaray'ı siyasetin dışında tutmaya çalıştık'' diye konuştu. Adnan Polat, futbolda alınan sonuçlardan herkesin mutsuz olduğunu ifade ederek, ''Bu ortamda sporcuların motive olması çok zor, kendilerine gelmeleri birkaç gün gerekiyor. Bu kadar büyük işlerle uğraşırken, futbol içimizde hüsran ve hayal kırıklığı oldu. Kimseyi mali işler, tesisler ilgilendirmiyor. Sporda alınan sonuçlar ilgilendiriyor'' dedi. Soruları da yanıtlayan başkan Polat, bankalarda 1 milyar 115 liralık teminatın olduğu yolundaki söylemleri doğrulayarak, verilen teminatları tek elde toplamayı hedeflediklerini söyledi.