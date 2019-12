-POLAT: GALATASARAY SİYASET ÜSTÜDÜR İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, son dönemde yaşanan sıkıntılara değinirken, sarı-kırmızılı kulüp üzerinden siyaset yapılmamasını istedi. Dedeman Oteli'nde bazı yöneticilerin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Adnan Polat, çok yoğun bir 20 gün yaşadıklarını, çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, ''Beni tanıyorsunuz ama bir de kendi ağzımdan dinleyin. Adnan Polat ne düşünüyor kendisinden duyun'' dedi. ''Ben çok partili demokratik sisteme ve hukukun üstünlüğüne inanan biriyim. Ülkesine, devletine, milletine bağlı, saygılı bir vatandaşım'' ifadelerini kullanan Polat, şunları söyledi: ''Kişilerin inancı, ırkı, dili benim için önemli değildir. Herkesin siyasi görüşüne de saygı gösteririm. Kul hakkı yemekten korkarım, takdiri ilahiye inanırım. Galatasaraylılığım, 47 yıl önce Ali Sami Yen Stadı'na kaçak girerek başladı. Galatasaraylılığımı kimseyle tartışmam. Kimse de bana Galatasaraylılığı, Galatasaray taraftarlığını öğretemez. Her icraatımda birinci kararım Galatasaray'ın yüksek menfaatleridir. Bunun önüne kimse geçemez. Galatasaray'ı her zaman siyasetin dışında tutmuşumdur. Çünkü Galatasaray siyasetin üzerindedir. Galatasaray'ın içinde siyaset olmaz. Galatasaray'da çeşitli siyasi fikirlerde, inançlarda, ırklarda milyonlarca kişi vardır. Burası bir spor kulübüdür ve siyaset üstüdür. Kimse Galatasaray'ın üzerinden siyaset yapmasın.'' -''TOKİ BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ''- Adnan Polat, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın kendisini aradığını ve yanlış anlaşıldığını söylediğini aktardı. Stadın yapımına büyük destek veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işin gerçekleştirilmesi için TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ı görevlendirdiğini söyleyen Polat, şöyle devam etti: ''Sayın Bayraktar, bütün kurumlarla ilişkilerimizi sağlamıştır. Sorunları çözmüştür. Bizimle ciddi mesai yaptı. Bu projeyi sahiplendi ve bugüne getirdi. Açılıştaki konuşmasında ise taraftarın ciddi tepkisiyle karşılaştı. Yakınında oturmama rağmen, ses sistemi çok kötü olduğu için söylediklerini anlamakta güçlük çektim. Konuşmadaki üslup ile ses tonu, Galatasaray taraftarlarını rahatsız etti ve tepki koydular. Bu olabilir, doğal bir şeydir. Kendisi dün beni aradı, 'Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu biliyorsun' diyerek üzüntülerini belirtti. 'Belki atmosfer ve haletiruhiyemden dolayı yanlış yaptım' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın içinde bulunduğu zafiyeti anlatıp, yönetimin nasıl bir şey başardığını söylemek istediğini vurguladı. 'Sizin nezdinizde Galatasaray taraftarından özür diliyorum' diye konuştu. Kendisi Galatasaray Kulübü üyesidir. Benim için de bu konu bitmiştir. Kulübümüzün üyesi, iyi bir Galatasaraylı'dan bahsediyoruz.'' Başkan Polat ayrıca, Türk Telekom Arena'da yaşanan protestolar sonrası bazı AK Partili dostların açıklamalarının da kendilerini üzdüğünü söylerken, ''Burası bir çok ülkenin nüfusundan daha büyük bir camiadır. Galatasaray, itilip kakılacak bir camia değildir'' derken, kongre üyelerine de seslenerek, şu ifadeleri kullandı: ''Lütfen artık Galatasaray'la ilgili medyada bir şey söylemeyin ve susun. Biraz sükunet. Galatasaray içinde bir kısım, sayıları çok değil, bizi yıpratmak için yaşanan durumu fırsat bilenler var. Bize zarar veriyorlar ama daha çok Galatasaray'a zarar veriyorlar. Galatasaraylılık bu değil. Biraz sükunet lazım. 45 gün sonra bir Mali ve İdari Genel Kurulumuz var. Gelin oraya bizi değerlendirin, eleştirin, bizi ibra edin veya etmeyin. Ama şimdi biraz sessiz kalınması lazım.'' Adnan Polat, kendisini istifaya davet eden Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'a sert tepki gösterdi. İsim vermeden İnan Kıraç'a yüklenen Polat, ''Bir de Galatasaray'da bizim 'ağabey' diye hürmet gösterdiğimiz kişiler var, kendilerini 'derin Galatasaray' ilan edenler. Ne demekse bu. Sanki Galatasaray üyelerinin oyları bunların ipoteği altında. Sanki üyeler kendi irade, aklı ve zekalarıyla karar veremezlermiş gibi 'ağır ağabey' görüntüsü veriyorlar. Kimse Galatasaray üyelerini bu şekilde aşağılayamaz'' şeklinde konuştu. -''EMNİYET BİZE STADA 300 KİŞİNİN SIZDIĞINI SÖYLEDİ''- Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılışından bir gün sonra gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaya değinirken, yanlış ifadeler kullandığını anlattı. Açılış günü bir emniyet müdürünün, davetliler dışında stada 300 kişinin sızdığının söylediğini aktaran başkan Polat, basın toplantısında da bu kişileri kastederek, ''Provokatörler'' yerine, ''Protestocular'' dediğini kaydeden Polat, şöyle devam etti: ''Keşke yazılı açıklama yapsaydık. Sonra anladım ki, yanlış kelimeyi kullanmışım. Sonra internet sitesi aracılığıyla düzelttim. Davetlilerimizin dışında stada nasıl girdikleri belli olmayan insanlar olarak tanımladım. Demokrasi varsa protesto hakkı da vardır. Onların peşine düşmedik. Protestocu avına çıkmadık. Kimsenin ismini emniyete vermedik. Öyle bir portre çıktı ki, sanki Galatasaray taraftarını ihbar ediyor, fişliyormuşuz gibi gösterildi. Biz ne yaptığımızı, ne söylediğimizi biliyoruz. Kimse bana Galatasaray taraftarlığını öğretmesin.'' Türk Telekom Arena'da daha yapılması gereken işlerin olduğunu ifade eden Polat, ''Stadı arzu ettiğimiz 5 yıldızlı otel seviyesine getirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Devrini önümüzdeki 10 gün içerisinde almayı bekliyoruz. Devriyle ilgili Sayın Başbakanın imzaladığı protokolde yol haritası belirlenmiş vaziyette. TOKİ'nin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne (GSGM) bunu devretmesi, ki etti. Bütün eksiklikler tespit edilerek etti. Bu eksiklikler giderilecek ve biz de GSGM'den alacağız'' diye konuştu. -''FUTBOLUN NASIL YÖNETİLECEĞİNİ BİLİYORUM''- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, artık zamanını futbola harcayacağını ve sarı-kırmızılı takımı iyi yerlere getireceğini ifade etti. Galatasaray'da büyük yatırımların hepsini bitirdiklerini anlatan Polat, ''Artık bundan sonra konsantre olabileceğim, zaman harcayabileceğim bir dönemim var ve ben bunu futbola harcayacağım. Ben futbolu biliyorsam, bu takımı iyi yerlere getireceğim. Çünkü ben futbolun nasıl yönetileceğini biliyorum. Belki bu 3 sene içerisinde çok fazla mesai veremedim ama iki sene futboldan sorumlu başkan yardımcısı olduğum vakit 20.45 şampiyonluğunu ve son 6 hafta teknik direktörsüz şampiyonluğu hatırlayın. Bundan sonra futbol üzerine kesinlikle daha fazla mesai harcayacağız. Çünkü Galatasaray'da futbol iyi gittiği zaman herkesin kimyasını düzeliyor, kötü gittiği zaman kimyası bozuluyor'' değerlendirmesinde bulundu. Adnan Polat, devre arası için 5 transfer sözü verdiklerini hatırlatarak, ''Transferler yapıldı. Transfer bitti mi, hayır bitmedi. Galatasaray'ın formasının hakkını verenler bu takımda kalacak, vermeyenler de bu takımla vedalaşacaklar. Kendilerini kanıtlamaları için önlerinde zaman var'' dedi. -''BÜSTÜN AÇILIŞINA KATILACAĞIM''- Adnan Polat, Beşiktaş Belediyesi'nin 23 Ocak Pazar günü kulübün eski başkanı Özhan Canaydın'ın büstünü dikeceğini hatırlatarak, ''Gidip gitmemem konusunda birçok şey söyleniyor. 'Oraya gidersen siyaset olur, gitme, git'. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben Galatasaray Kulübü'nün başkanıyım, eski başkanımın büstü açıldığı vakit kimseyi dinlememem, gider orada bulunurum'' diye konuştu. -''ZAMAN BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI''- Galatasaray Kulübü'nün projelerini tamamlayarak, güçlü bir konuma geldiğini dile getiren Polat, ''Sıkıntıları var ama bu sıkıntılar geçmiş dönemlerle kıyaslandığı zaman çok küçük kalıyor. Belki de cazibe bundandır. Ama bizim olmazsa olmaz iki tane amacımız var. Birincisi camianın birliği ve beraberliği. İkincisi de taraftarımızın desteği. Eğer taraftar destek vermezse biz ağzımızla kuş tutsak bir şey olamaz'' dedi. Ali Sami Yen Stadı'na veda ettikleri akşam bazı taraftarlar tarafından protesto edildiğini hatırlatan Polat, ''Beni sevmeyen 300-500 kişi ıslıklayabilir. Ama Servet gol attı diye ona küfür edemezler, bu Galatasaraylılık değil, bu taraftarlık da değil. Galatasaray taraftarı da Galatasaray etiği içerisinde hareket etmek zorundadır. Onun için artık zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Taraftarlarımız ve camiamız birlik ve beraberlik içerinde bizi sükunetle, huzurla bıraksınlar, işimizi yapalım'' diye konuştu. Adnan Polat, yaşanan olaylar ve alınan neticelerden sonra sadece kendisinin ve yönetiminin eleştirilmesinden yakınarak, ''30 senedir yapılamayan işlerin hepsini, rüya olan işlerin hepsini 3 seneye sığdırdık. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'ın menfaatinden başka bir şey düşünmem. Eğer bu işi benden daha iyi yapacak bir başkan adayı olursa, yarın elimi çekerim ve başkanım diye hürmet gösteririm'' diyerek sözlerini tamamladı.