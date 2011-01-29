Polat, Erdoğan'ın izinden 1091 km gitti ama gönlünü alamadı!

T24 - TT Arena’nın 15 Ocak’taki açılışında yaşanan kriz, daha dün gibi hafızalarda.. G.Saray’ın organizasyondaki vurdumduymazlığı nedeniyle Adnan Polat’a kızan taraftarların Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto etmesi ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın dozu aşan konuşması sonucu, Başbakan ve tüm bakanların açılışı terketmesi Polat’ı zor duruma düşürmüştü..



O günden beri Başbakan’ın gönlünü nasıl alacağını düşünen Polat, bu uğurda önce taraftarını ihbar etti, sonra kamera kayıtlarını polise gönderip adli takibat yaptırdı. Ama Başbakan cephesinden hiç olumlu bir geri dönüş alamadı.. Erdoğan o defteri kapatmış, ancak Polat’a da alınmış gözüküyordu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Polat işlerin rayına girmediğini görünce, önceki gün Erzurum’da savunma taktiğini bıraktı ve hücum oynamaya başladı.. Saat 19.15’te yanında Beşiktaş Asbaşkanı Fahrettin Curoğlu ve Mehmet Ağar ile birlikte Cemal Gürsel Stadı VIP Salonu’nun Protokol Tribünü’ne açılan kapısına geldi Polat.. Etrafındakilerle selamlaştı ve kapının orada Başbakan’ı beklemeye başladı.. 5 dakika sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Erdoğan birlikte giriş yaptı.. Ancak Polat, iyi yer tutmuş olmasına karşın beklediğini bulamadı.. C.Başkanı kendisine çok sıcak bir selam verdi, Başbakan ise C.Başkanı’nın arkasında durarak, “buz gibi” bir tebessümle soğuk bir şekilde elini sıktı Polat’ın..





DİĞER BAŞKANLAR GİTMEDİ



Ve Polat, Başbakan’la zoraki tokalaşmanın ardından stadda kalmadı ve direkt havaalanına gidip İstanbul’a döndü.. Staddaki yorumlar “Polat’ı takdir etmek gerek.. Sadece Başbakan’ın elini sıkmak için, İstanbul’dan 1091 km uçarak Erzurum’a gitmeyi göze almış.. Ancak Tayyip Bey’in havası, bu defterin kolay kapanmayacağını gösterir nitelikteydi” şeklindeydi..



Son not.. Polat, Başbakan’ın katılacağı açılış için gidiş-dönüş 2182 km katederken, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım F.Bahçe Ülker-Valencia maçındaydı.. Trabzon Başkanı Sadri Şener Bodrum’da tatil yapıyordu.. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ise ailesiyle Dubai tatiline çıkmıştı..





Eski başkanlardan Polat’a tam destek



G.S'de Faruk Süren dışındaki eski başkanlar sıkıntılı günler geçiren Adnan Polat ve yönetimini desteklediklerini belirten bir deklarasyon yayınladı. Ali Tanrıyar, Ali Uras, Selahattin Beyazıt, Alp Yalman ve Mehmet Cansun imzalı deklarasyonda şu ifadelere yer verildi.



“Kulübümüzün modern bir vizyona göre yeniden yapılanması ve güçlendirilmesi açısından yürütülmekte olan projelerden alınan sonuçları memnuniyet verici bulmaktayız. Bu zahmetli yolda, kulübümüze fayda sağlamakta olan birçok stratejik projeyi yürüten G.Saray yönetimini ve çalışmalarını destekliyoruz. Kulübümüzün tarihi, bizi diğer kulüplerden ayıran yazılı ve yazısız gelenekler, kurallar getirmektedir. Camiamızın bu geleneklere bağlı olarak hareket edeceğine olan inancımız tamdır.”





‘İbrayı hak etmiyorlar’



“Polat yönetimi çok yıprandı, olağanüstü genel kurula giderek bırakmaları lazım” diyen İnan Kıraç ayrıca yönetimi ibra etmeyeceğini de açık bir dille ifade etti



G.S'de başkan Adnan Polat hem kendi yönetiminin hem de camianın olağanüstü kongre çağrılarına kulaklarını tıkarken, sarı-kırmızılıların kanaat önderi İnan Kıraç mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğini açıkça söyledi. İki kez istifaya davet ettiği Polat’tan “Ağır ağabeyler artık sussun” diyerek tepki alan Kıraç, bu kez Ankara’da G.Saray Başkanı’na telkinde bulundu.



Önceki akşam Başkent’teki G.Saray Cemiyeti’nde G.Saray Eğitim Vakfı ve üniversite ile ilgili bir konuşma yapan İnan Kıraç kulübün içinde bulunduğu durum ile ilgili olarak da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıraç’ın konuşması esnasında üyelerden biri “Kulübün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Biliyorsunuz ben kulüp hakkında yorum yapmaktan kaçınırım. Ama Adnan Polat yönetimi çok yıprandı. Bence olağanüstü genel kurula giderek bırakmaları lazım” yanıtını verdi.



İnan Kıraç, yönetimi ibra edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya ise “G.Saray geleneklerinde bu pek yoktur. Ama bu yönetim ibra olmayı hak etmiyor. Ben ibra etmeyeceğim” diyerek tavrını açıkça ortaya koydu.





