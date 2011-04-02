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Spor

POLAT: ''DEĞERLENDİRMEYİ TARİHE BIRAKIYORUM'' İSTANBUL (A.A)

02 Nisan 2011 13:48

-POLAT: ''DEĞERLENDİRMEYİ TARİHE BIRAKIYORUM'' İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Galatasaray'a hizmet etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu belirterek, ''Aklım, gönlüm ve vicdanım rahat olarak, yaptıklarımın ve karşı karşıya kaldıklarımın değerlendirmesini tarihe bırakmayı tercih ediyorum'' dedi. Sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin nisan sayısındaki başyazısında camiaya seslenen Adnan Polat, Galatasaray'ın, yaşamına bugüne kadar yön vermiş, kendisi için bir hayat tarzı ve öğündüğü, gurur duyduğu en önemli parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Galatasaray'a hizmet etmek ise benim için her zaman büyük bir onur olmuştur. 10 yıllık bir aradan sonra 2006 yılından bu yana geçen süre içerisinde arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'a verdiğimiz hizmetin, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların değerini, önemini Galatasaraylıların takdir edeceklerine olan inancım hiç değişmemiştir. Kulübünü karşılıksız seven, sade Galatasaraylıların, Galatasaray'a özgü o hassas sağduyularıyla yaşananları değerlendirdiklerinden de kuşkum yoktur.'' Adnan Polat, kulübün mali kongresinde yaşananlara da değindiği yazısında, ''Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul'da yaşanan bazı manzaralar, maalesef Galatasarayımızda ilk kez yaşanmıştır. Bunun geleneğimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır'' ifadelerini kullandı. Son 3 yılında Galatasaray'a başkan olarak hizmet etmenin onurunu yaşadığını anlatan Adnan Polat, ''Aklım, gönlüm ve vicdanım rahat olarak, yaptıklarımın ve karşı karşıya kaldıklarımın değerlendirmesini tarihe bırakmayı tercih ediyorum. Ancak belirtmek isterim ki, sadece Galatasaray'ın gücü, ortak aklı ve Galatasaray demokrasisi, Galatasaray'ın gelecekteki yolunu çizecektir'' diyerek yazısını sonlandırdı.

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