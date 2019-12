Polat: Dedikodu değil, önerilerde bulunun

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı camianın geleneklerine vurgu yaparak, ''Camiamızın geleneği, bu dönemde Galatasaray'ın arkasında durmak, dedikodu üretip müphem dedikodular yaymak değil, sağlıklı eleştirilerle yol göstermek ve Galatasaray'ın sağlıklı yapısını pekiştirmeye yönelik önerilerde bulunmaktır'' dedi.





Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin aralık sayısında ''Galatasaray Geleneği'' başlığı altında yer alan başyazısında, ''Biz, Galatasaray camiasının, yaratılmaya çalışılan bütün bu toz duman bulutu içerisinde de olsa, yaptıklarımızı gördüğüne kesinlikle inanıyoruz. Galatasaray'ın en zor döneminde her türlü özveriyi karşılıksız olarak göstererek görev üstlendik ve bundan büyük onur duyuyoruz'' ifadesini kullandı.





Başkan Polat, şunları kaydetti: ''Son günlerde Galatasaray Spor Kulübü içerisinde ve dışında yaşanan tartışmaların içeriği, üslubu ve yöntemi, sportif açıdan zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bizi bir arada tutan ve hayatımıza yön veren Galatasaray geleneğinin bazı kesimlere tekrar hatırlatılması gereğini ortaya koymaktadır. 528 yıllık şanlı bir geçmişin oluşturduğu bu kurallar, Galatasaray'ın farkını ortaya koymakta ve nesilden nesile aktarılmaktadır. Biz, Galatasaray geleneğini, örf ve ananelerini büyüklerimizden öğrenerek Galatasaraylı olduk. Galatasaray geleneği, her şeyden önce binlerce Galatasaraylının el ele, gönül birliği içerisinde oluşturduğu ortak bir fikirdir. Bu fikir, Galatasaraylılığın yüceltilmesi, topluma örnek teşkil etmesidir. Birbirine kenetlenmiş bir camianın sevgiyi ve saygıyı hiçbir zaman arka plana atmaksızın, ortak bir ideal için dayanışması, Galatasaray'ı Türkiye'nin en köklü geleneğine sahip başlıca kurum haline getirmiştir. Galatasaray geleneğinin topluma yönelik en önemli yüzü olan spor kulübümüz bu görevini 105 yıldır başarıyla yerine getirmiş ve hiçbir başka camianın erişemediği sportif başarıları yaşamıştır. Bütün bu süreç içerisinde, bizleri teşvik eden, bu hizmet yarışında yer almak için yönlendiren temel motif, şahıs menfaatlerinden önce Galatasaray camiasının menfaatini gözetmek, karşılıksız hizmete ve özverilere hazır olmaktır. Galatasaray'ın en zor döneminde her türlü özveriyi karşılıksız olarak göstererek görev üstlendik ve bundan büyük onur duyuyoruz.''







''Gerçek ortadadır"





Başkan Polat, dergideki yazısında daha sonra şu ifadeleri kullandı: ''Kim ne kadar rakamları eğip bükerse büksün, gerçek ortadadır: Galatasaray Spor Kulübü, bugün hiçbir varlığını satmadan, Türkiye'nin en büyük stadına sahip olmuş, bir spor kulübünün dünya kulübü ölçeğine ulaşmasını sağlayacak yeni ve sürekli gelir kaynakları olan, altyapı problemlerinin başlıcalarını tümüyle halletmiş bir kulüp olmuştur. Türlü yalanlar ve iftiralarla gölgelenmeye çalışılan çıplak gerçek budur.''





Adnan Polat, yazısını şu cümlelerle bitirdi: ''Camiamızın geleneği, bu dönemde Galatasaray'ın arkasında durmak, dedikodu üretip müphem dedikodular yaymak değil, sağlıklı eleştirilerle yol göstermek ve Galatasaray'ın sağlıklı yapısını pekiştirmeye yönelik önerilerde bulunmaktır. Biz, Galatasaray camiasının, yaratılmaya çalışılan bütün bu toz duman bulutu içerisinde de olsa, yaptıklarımızı gördüğüne kesinlikle inanıyoruz. Gücümüzü sağlıklı, geleneği içine sindirmiş, kuru gürültüye pabuç bırakmadan vakur ve serinkanlı bir biçimde olanı biten tartan, şaşmaz Galatasaray sağduyusundan alıyoruz. 105 yıldır olduğu gibi, Galatasaray'ın rotasını ve geleceğini de onlar belirlemeye devam edeceklerdir.''