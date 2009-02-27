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Spor

Polat: Bu maç unutulmaz

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Bordeaux karşısında ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirtti

27 Şubat 2009 02:00


Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Bordeaux karşısında ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirterek, futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Polat, ''Bana göre tarihi bir gece yaşattılar. Bu maç uzun yıllar konuşulacak'' dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımın Bordeaux’yu 4-3 yenerek UEFA Kupası’nda 4. tura yükseldiği maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Kısa da olsa bir kriz dönemi yaşadık. Etkileri de oldu. Bu maçta çabuk toparlanacağımızın işaretlerini gördük. Arkası gelecektir.'' diye konuştu.

Karşılaşma 3-3 olduğunda üzüldüklerini ve çok kolay goller yediklerini vurgulayan Polat, ''Futbolda bunlar var. Böyle çok maç kaybettik. Şimdi kazanma sırası bizdeydi, şans bizden yanaydı'' dedi.

Bir sonraki turda karşılaşacakları rakipleri Hamburg'un, Bordeaux kadar güçlü bir takım olduğunu bir soru üzerine dile getiren Polat, zor olacağını, ancak yakaladıkları havayla kupada yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi.

Kocaelispor maçı sonrasında taraftarlarca protesto edilen Sabri'nin maçtaki performansı hatırlatılarak yöneltilen bir soruya Polat, ''Futbolcuların inişli çıkışlı dönemleri oluyor. Sabri de o dönemlerden birini yaşadı. Bu gol umarım onun çıkış sürecini başladır'' yanıtını verdi.

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