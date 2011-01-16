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Spor

POLAT: BAŞBAKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM İSTANBUL (A.A)

16 Ocak 2011 01:27

-POLAT: BAŞBAKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşananlarla ilgili olarak, Galatasaray camiası adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.  Galatasaray Futbol Takımı'nın açılışta Ajax ile yaptığı maçın devre arasında bazı yöneticilerle stattan ayrılan Polat, basın mensuplarına, yarınki yönetim kurulu toplantısında tepki ve yaşananlarla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.  Başbakan Erdoğan'ın stadın yapımı için devletin bütün imkanlarını harekete geçirdiğini kaydeden Polat, şöyle konuştu: ''Stadın yapımı için Sayın Başbakan çok büyük bir gayret sarfetti. Devletin bütün imkanlarını harekete geçirdi ve biliyorum ki bu işi canı gönülden severek yaptı. Neticesinde muhteşem bir stadı bize kazandırdı. Davetimizi kabul edip açılışa da teşrif etti. Ancak burada kendisine Galatasaray taraftarı dahi diyemeyeceğim bazı insanların yapmış olduğu tepkiler nedeniyle doğal olarak stattan ayrılma mecburiyeti hissetti ve ayrıldı. Kesinlikle böyle bir şeyi hiç haketmedi. Bizim Galatasaray örf ve adetleri içerisinde Sayın Başbakanımızı burada çok iyi ağırlamamız gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık. Burada tepki yapan kesimi de ben Galatasaraylı olarak addetmiyorum. Zaten yarın yönetim kurulumuzu toplayıp, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ben şahsen Galatasaray camiası adına Sayın Başbakanımızdan özür diliyorum. Hiç hak etmediği bir muameleye tabi kaldı.'' Galatasaray'ın misafir olarak sahaya gelen herkesi iyi bir şekilde ağırlaması gerektiğini belirten Polat, ''Maalesef suiistimal edenler var. Böyle muhteşem bir geceyi bozanlar var. Kim olduklarını tespit edeceğiz ve gerekeni yapacağız'' ifadesini kullandı.  Polat, konuyla ilgili yarın daha kapsamlı açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

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