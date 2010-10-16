-POLAT: ARTIK TÜZÜK KONUSU TABU OLMAMALI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu 3. oturumun ardından tamamlanırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, günün koşullarına ve kanunlara uygun bir tüzük hazırlandığını söyledi. Genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adnan Polat, 30 yıldır yürürlükte olan ve 14 yıldır değişiklik yapılamayan kulüp tüzüğünün yenilendiğini belirtirken, ''Toplam 3 ayrı oturum yaptık ve nihayetinde yeni tüzüğümüz oy çokluğuyla kabul edildi. Galatasaray, günün koşullarına ve kanunlara uygun bir tüzük sahibi oldu'' dedi. Dünyanın sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu, kendilerinin de kulüp olarak buna ayak uydurmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Polat, ''Bu tüzük mükemmel olmayabilir ama tüzükler tabu olmamalı. İhtiyaç duyulduğunda yeniden toplanıp değişiklikler yapabilmemiz lazım'' diye konuştu. -''YARGININ KARARINA UYARIZ''- Adnan Polat, bazı üyeler tarafından Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun mahkemeye taşındığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Tüzük, Galatasaray'ın anayasasıdır ve herkesin bu konuda aynı fikirde olması şart değil, mümkün de değil. Farklı fikirler olacaktır. Geçtiğimiz toplantıdan sonra iki arkadaşımız, Galatasaray'ın genel kurulda kabul gören tüzüğünü mahkemeye taşımışlardı. Bu onların yasal hakkı. Yargı kararını verir ve biz de bu karara uyarız. Şu anda dernekler masasında onaylandıktan sonra tüzük yürürlüğe girecek ve Galatasaray bundan sonra yeni tüzüğüyle yaşamını sürdürecek.'' -''ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR''- Galatasaray'ın yeni tüzüğünde önemli değişiklikler bulunduğunu anlatan Polat, bu değişikliklere, başkanlık süresindeki değişim, üye kabul sınırlamasındaki değişim ve seçim dönemiyle ilgili değişiklikleri örnek gösterdi. Polat, önemli olarak gösterdiği değişikliklerle ilgili olarak, ''Eskiden aktif üyelerin yüzde 3'ü kadar üye alabiliyorduk. Şimdi Galatasaray Lisesi mezunları, sporcular ve ailelerinin dışında kalan üyeler yüzde 3'e dahil edildiler. Seçim süresi 3 yılda bir oluyor ve başkanlar 3 yıl için seçiliyor. Seçim dönemi de mayıs ayının ikinci yarısında olacak artık. Ben ve yönetimim ise geçmiş tüzüğe göre seçildiğimiz için, görev süremiz 2 yıldır'' şeklinde konuştu. -''ÖNCE ANKARAGÜCÜ, SONRA FENERBAHÇE MAÇINA BAKACAĞIZ''- Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacağı derbi karşılaşmasının yaklaştığının hatırlatılması üzerine Adnan Polat, önce yarınki Ankaragücü maçına, daha sonra Fenerbahçe derbisine bakacaklarını söyledi. Takım olarak önce Ankaragücü ile maçlarının bulunduğunu ifade eden Polat, ''Şu anda sadece önümüzdeki maçı düşünmek zorundayız. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak itiyoruz. Kazanmamız da lazım. Galatasaray takımının o kalitesi var. O kalitede oyuncuları ve teknik heyeti var. Ankaragücü maçını kazanıp, Fenerbahçe derbisine o moralle gitmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Polat ayrıca, yönetim olarak projelerinin bitmediğini de dile getirerek, ''Bizim öncelikli projelerimiz arasında şirket birleşmesi ve tüzük değişikliği vardı. Şimdi ise stadımızı ocak ayı ortasına yetiştirmek için uğraşacağız'' dedi.