-POLAT ADAY OLAMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nde bugün yapılan Mali Kongre'de idari açıdan ibra edilmeyen başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri, seçimde aday olamayacak. Polat ve istifa etmiş üyeler dahil tüm yöneticiler, tüzük gereği idari açıdan ibra edilmemeleri nedeniyle 30 gün içinde tarihi açıklanacak olağanüstü genel kurulda aday olamayacak. Tüzüğün 59. Maddesi'nde, ''Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler'' deniliyor. Yönetimden istifa eden ve başkan adaylığını açıklayan Cemal Özgörkey de bu seçimde adaylığını koyamayacak. -POLAT: ''TARİHİ BİR KONGRE YAŞADIK''- Toplantıda en son söz alan başkan Adnan Polat, tarihi bir kongre yaşadıklarını ifade etti. Katılımın çok yüksek olduğunu belirten Polat, ''Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu beni çok memnun ediyor. Ancak bugün alınan kararlar inşallah önümüzdeki günlerde kulübümüze sıkıntı yaratmaz'' dedi. Bu arada Galatasaray Kulübü Mali Kongresi, 2011 yılı bütçesinin kabul edildiği oylama ile sona erdi. Kulüp bütçesi, 94.1 milyon lira olarak kabul edilirken kulübün bu yılki harcamaları ise 79.2 milyon lira olarak öngörüldü. Bu arada amatör spor dallarında kurulacak olan kulüpler birliği derneklerine katılma konusunda yönetim kuruluna yetki verildi. Ayrıca disiplin cezası alan üyelerden Koray Mincinözlü ile Okan Çevik'in cezalarının kaldırılması konusu ayrı ayrı oylandı ve oy çokluğu ile reddedildi. Disiplin cezası alan diğer üye Yusuf Kürşat Cora'nın cezası ise oy çokluğu ile kaldırıldı. -REKOR KATILIM, REKOR SÜRE- Galatasaray Kulübü Mali Kongresi, rekor katılım ve rekor süresiyle tarihe geçti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan mali kongreye bin 987 kongre üyesi katıldı, toplantı yaklaşık 9.5 saat sürdü.