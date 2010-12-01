-POLAT: AÇILIŞA TÜM ESKİ SPORCULARI DAVET ETTİK İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Türk Telekom Arena Stadı'nın 15 Ocak 2011 tarihinde yapmayı planladıklarını açılışına tüm eski sporcuları davet edeceklerini söyledi. Polat, Lig TV'de yayınlanan Futbol Gündemi Programı'na katılarak soruları yanıtladı. Polat, ''Açılışa, 2000 yılı takımının hepsini davet edeceğiz. Eski bütün sporcularımızı ve kongre üyelerini davet edeceğiz. Galatasaray'ın büyüklüğü kazandığı veya kaybettiği maçlarla orantılı değildir. Galatasaray'ın gelecek 50 yılda futbol oynayacağı eserin açılışına taraftarlar mutlaka gelecektir. Kulüp, 20 senedir bunun hayalini kuruyor. Kötü netice alınca tabii ki kombine satışları normal olarak duruyor. Açılışta 52 bin kişiye oynayacağımıza inanıyorum, dışarda bile insan kalır. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan da budur'' şeklinde konuştu. Stat açılış tarihinin kesinleşmesi için, bu stadın başlangıcından bugüne kadar projeye sahip çıkan sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanının uygunluğunu beklediklerini kaydeden Polat, ''Bu hafta kendisi bize cevap verecek. Bizim arzumuz sayın başbakanın bize gün vermesiydi, o güne adapte edebilirdik. 15 Ocak için her şeyimiz hazır'' diye konuştu. Adnan Polat, Ali Sami Yen Stadı'nın kapanış maçı için de bir program hazırladıklarını kaydederek, ''Çok yönlü bir şey olacak. Beşiktaş maçında eski açıkta bez afişler vardı, insanın gözünün dolmaması mümkün değil, Benim de burada hayatımın 30 senesi var, ayrılık kolay değil'' dedi.