Polat: 5 takım şampiyonluk potasında

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Şu anda 5 takım şampiyonluk potasında. Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz'' dedi. Yarışın son haftaya kadar sürebileceğini belirten Polat, Diyarbakrıspor Bursaspor maçında yaşananlara değindi. Polat, taraftarların yüzde 1'inin takıma büyük zarar verdiğini belirterek Diyarbakırspor Kulübü'nün hiçbir suçu olmadığını söyledi. Polat maçla ilgili Federasyon kararı üzerine yorum yapmazken, kendi düşüncesinin "maçın tekrarı" yönünde olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış'taki tesislerinde üyelere seçim öncesi bir kahvaltı veren Adnan Polat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bu hafta tamamlanacak maçların ardından ligde 9 hafta kalacağını hatırlatan Adnan Polat, ''3 puanlık sistemde her şey olabilir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Maçlarımızı kazanırsak, şampiyon oluruz. İnisiyatif Galatasaray'ın elinde. Bu inisiyatifi iyi kullanmalı, oynayacağımız maçlara konsantre olup kazanmamız lazım. Hepsini de kazanacak gücümüz var. 5 takım at başı gidiyor. Hepsi rakibimiz durumunda. Son haftaya kadar yarış sürebilir'' dedi.



Galatasaray'ın, 2-1 mağlup oldukları maçta Eskişehirspor'a karşı çok kötü bir futbol oynadığını kaydeden Polat, ''Orada hakem hataları var, bir deplasman maçı olması var ama bunlar mazeret değil. Hakem hata yapabilir, ancak bunlara sığınmak olmaz. Eğer şampiyon olacağız diyorsak, hatalara sığınmadan maçlarımızı kazanmamız lazım'' ifadelerini kullandı.



Adnan Polat, yaşanan tribün olayları nedeniyle tamamlanamayan Diyarbakırspor-Bursaspor maçıyla ilgili Futbol Federasyonu'ndan nasıl bir karar beklediklerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:



''Olayları televizyondan gördüm, Diyarbakırspor Başkanı ile de konuştum. Diyarbakıspor'un başkanı, yöneticileri, futbolcuları ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Belki de kazanabilecekleri bir maçtı. Toplam stattaki taraftarların yüzde 1'i, Diyarbakırspor'a ciddi zarar verdi. Kulübün orada hiçbir günahı yok. Ama federasyonun kendine göre kuralları, talimatları var. O çerçevede hareket edecekler ama bunları da göz ardı etmeyeceklerine inanıyorum. (Ben olsam ne yaparım) diye sorarsanız, maçı tekrar ettiririm.''