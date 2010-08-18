-POLAT: "YILDIZLARI BULUP ÇIKARMALIYIZ" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 15 kişilik yeni bir araştırma ekibi oluşturduklarını belirtirken, yıldız adayı oyuncuları erken keşfetmeyi planladıklarını söyledi. Adnan Polat, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin futbolla yatıp, futbolla kalktığını, günlük neticelere göre değerlendirmeler yapıldığını ifade ederken, ''Orta vadeli planlamalar konusunda hiç kimse kafasını yormuyor. Bizim ciddi yatırımlarımız var. Altyapıyla ilgili birçok değişiklik yaptık. Önümüzdeki eylül ayından itibaren de Galatasaray çok ciddi araştırma ekibi için çalışmalarını yapıyor. Biz bu iş için 15 kişilik bir ekip oluşturuyoruz. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Türkiye'de ciddi araştırmalar yapacaklar. Çünkü bu kadar yüksek rakamlarla, transferlerle Galatasaray Kulübü'nün arzu edilen bütçe ve nakit akışını sağlamak çok da kolay olmuyor. Muhakkak ki biz yıldız transfer etmek yerine, yıldızları bulup çıkarmayı politika edinmeliyiz. O yönde gidiyoruz'' diye konuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımıyla yapacakları maça değinen Polat, ''Rakibimiz teknik kapasitesi çok yüksek olmamasına rağmen, 90 dakika üst düzey mücadele eden bir takım. Maçı da hiç bırakmıyorlar. Defansif oynamayı çok iyi biliyorlar. Hatta tahmin ediyorum yarın burada 11 kişi defans yapacaklar. Mücadelesi, temposu yüksek bir maç olacak'' ifadelerini kullandı. Karpaty Lviv maçında futbol şansının kendilerinden yana olmasını dileyen Polat, şöyle devam etti: ''Yani diyorum ki bir kere de bizim vurduğumuz top birisine çarpsın içeri girsin. Çünkü hep goller birisine çarpıp bizim kalemize giriyor. Bu dönemde artık tam tersi olsun dileğindeyim. Bizim bu maçı geçmemiz lazım. Turu burada bitirmemiz lazım. Şu anda Florya'da Rijkaard, ekibi ve futbolcular çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Sivasspor maçının yarattığı bir üzüntü var ama futbolda bunlar olabiliyor. İnşallah sonunda iyi bitirelim. Geçen sene çok iyi başlamıştık Süper Lig'de, bu sene kötü başladık. Kazanabileceğimiz bir maçtı esasında. Ama iyi başlayıp kötü bitirmektense, kötü başlayıp iyi bitirmeyi tercih ediyoruz. Önemli olan sezon sonu iyi bitirmiş olmak, ona gayret gösteriyoruz.'' -''SANKİ GALATASARAY'DA FELAKETLER YAŞANIYOR''- Adnan Polat, Galatasaray'la ilgili olarak medyada yer alan haberlere tepki göstererek, bir felaket yaşandığı izleniminin yaratıldığını savundu. Özellikle haziran ve temmuz aylarında medya değerlendirmelerine bakıldığında, olumsuz bir tablonun çizildiğini belirten Polat, şunları söyledi: ''Öyle bir hava yaratılıyor ki, sanki Galatasaray'da felaketler yaşanıyor. Çok büyük felaket senaryoları yazılıyor, çiziliyor. Biz bu değerlendirmeler karşısında yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz. Şöyle değerlendiriyoruz, diyoruz ki, (Galatasaray'ın Riva arazisi şu an ruhsatı hazır bir şekilde bekliyor. Biz biraz köprünün ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Galatasaray'da bundan dört sene evvel değeri 60 milyon dolar olan Riva, bugün 200-250 milyon dolar değerine çıktı. Diğer taraftan 20 senedir beklenen bir stat var ve ben daha ilk protokolün yapıldığı zamandan beri uğraşıyorum. İnşallah ligin ikinci yarısının ilk maçını orada oynamak istiyoruz. Çalışmalar 24 saat sürüyor. Diğer taraftan, Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş.'nin birleşmesiyle ilgili en önemli merhale, Sermaye Piyasası Kurulunun vereceği karardı. O karar da birleşme yönünde çıktı. Şimdi bundan sonra artık 15 Eylül'e kadar prosedürleri var. O da tamamlanıyor ki, 4 senedir o projenin üzerinde çalışıyoruz. O da yüzlerce milyon dolar dışarıya çıkacak olan kaynağın önünün kesilmesi anlamına geliyor. İçeride kalması anlamına geliyor. Galatasaray'ın 30 senedir kullandığı 14 senedir açılamayan bir tüzük kongresi vardı. Tüzükte ciddi yollar alıyoruz. İnşallah 16 Ekim'de tüzük kongresinde artık tüzük son rötuşları yapılarak bitmiş olacak. Diğer taraftan, 3 sene evvel Galatasaray'ın gelirleri 70 milyon dolar civarındayken, bugün 200 milyon dolar civarına geldi. Sponsorluk anlaşmalarımız bizim tarihimizde en fazla imza altına alınan 60 milyon dolarken, şu anda 190 milyon dolarlara geldi. Futbolda top çizgiyi geçmediği zaman, insanlar felaket senaryolarını yazıyorlar. Biz günü kurtarmanın peşinde çalışmıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren Galatasaray, hem tesisleri açısından, hem nakit akışı açısından, hem de kar-zarar açısından çok başarılı bir hale gelecek. 2012 yılında UEFA mali kriterlerine uyumlu hale gelecek. Tabii bunlar olduktan sonra, para sorununu çözdükten sonra, sportif başarı onun arkasından kesinlikle gelecek ve kaçınılmaz olacak. Önemli olan bu sağlıklı yapıyı muhafaza edebilmek.'' -TRANSFER- Süper Lig'deki rakiplerinin üst üste yaptığı transferlerin hatırlatılması üzerine, sarı-kırmızılı taraftarların beklentisinin farkında olduklarını aktaran Polat, çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Taraftarların takımdaki eksiklikleri gördüğünü ve gerekli futbolcuların alınmasını istediğini söyleyen Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Transfer esasında çok kolay. Karşı kulübün istediği parayı verin, futbolcunun istediği parayı verin ve alın getirin. Ondan sonra da ödemeye gelince, (İşte ödemeyelim veya erteleyelim) gibi bahaneler bulalım. Biz onu yapmak istemiyoruz. Yoksa transfer yapmak çok ahım şahım bir iş değil. Neticede tüm dünyada Türkiye'ye gelen sporcuların hepsinin arzusu fazla para kazanmak. O fazla parayı verin ona, kulübüne de istediği parayı verin, oyuncuyu getirirsiniz buraya. Kaldı ki transfer sezonunun bitmesine daha 14 gün var. Biz daha transferlerimizi bitirdiğimizi söylemedik. Transferlerimizi yapacağız. Galatasaray taraftarlarının da arzu ettiği nitelikte sporcular olacak. En önemlisi, teknik heyetimizin, takımın ihtiyacı doğrultusunda transfer yapmak istiyoruz. Çok isimler geldi gitti Türkiye'ye. Galatasaray'a da geldi gitti. Ama isim olmak yetmiyor. Arzu edilen bu 11 kişinin oynadığı futbol neticede bir mekanizma, bir makine. Bunun ihtiyacı olan parçalarını getirip oraya koymak lazım. Bunu da en ekonomik şekilde sağlamak lazım. Biz onun için uğraşıyoruz şu anda. Görüşmelerimiz sürüyor. Daha önce de söylemiştim, bir saat sonra da bitebilir, bir hafta sonra da bitebilir. Ama transfer sezonu bitmeden, Galatasaray ihtiyacı olan futbolcuları muhakkak alacaktır ve almamız da lazım. Önemli olan bu transfer sezonu bitmeden önceki dönemde oynanan müsabakalardan herhangi bir şekilde kötü netice almadan yola devam edebilmek. Çünkü biz eylül ayında tam takım haline gelmiş oluruz. Ondan sonra da bu takım bence iyi yol alır.'' Sivasspor maçına alınan 2-1'lik yenilgiye değinen başkan Polat, 7 oyuncularının 90 dakika milli maç oynadığı haftada, açılış maçını oynadıklarını vurgularken, ''Halbuki açılış maçında değil, Galatasaray'ın pazar veya pazartesi oynaması lazımdı. Çünkü en fazla milli futbolcu gönderen kulüptü. Bunun mazeret olarak gözükmemesi lazım ama sezon başında özellikle bir hafta içinde 3 gün arayla 90 dakika maç oynamak futbolcuyu bu hava şartları içinde çok yoruyor'' dedi. Adnan Polat, takımda Milan Baros'un 10 aydır ilk defa bir resmi müsabakaya çıktığını, Harry Kewell'ın 7 aydır ilk defa 90 dakika oynadığını, Ali Turan'ın 8 aydır ilk defa bir resmi müsabaka yaptığını anlatırken, ''Diğer taraftan 5 gün içinde sağ kanattaki 3 tane önemli oyuncumuz (Sabri, Pino, Serdar Özkan) kadroya giremedi. Serdar Özkan, o maç günü ısınmaya çıktığı vakit bir anda ateşi 38-39'a çıktı ve sağ kanatta bir anda alternatifsiz kaldık. Yani Galatasaray tabii ki mazeret üretmemeli ama bunlar etkiliyor açıkçası. Fakat bu dünyanın sonu değil. Biz iyi takım olduğumuzu, daha iyi neticeler alacağımızı da biliyoruz ve bu sene bütün koşmuş olduğumuz yarışların hepsinde de şampiyonluk için oynayacağız. Başka zaten bir hedefimiz olamaz. Biz moralimizi yüksek tutuyoruz. Benim tavsiyem camiamızın da moralinin yüksek tutması ve bizi desteklemesi. Çünkü iyi şeyler olacak yakında'' ifadelerini kullandı.