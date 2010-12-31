-POLAT: "ARENA GS'DE ÇAĞ DÖNÜMÜ" İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Ocak ayı içinde Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maçlarını yapıp, yeni statları Türk Telekom Arena'ya geçeceklerini belirtirken, önemli bir değişim yaşayacaklarını belirtti. Galatasaray Dergisi'nin ocak ayı sayısındaki baş yazısında, Türk Telekom Arena'ya geçişe değinen Adnan Polat, ''Bize yıllardır muhteşem bir ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadı'nda son karşılaşmamızı 11 Ocak Salı günü oynadıktan sonra, yepyeni stadımıza, Türk Telekom Arena'ya 15 Ocak Cumartesi günü 'Merhaba' diyeceğiz. Dört günde, 105 yıllık geçmişimizde benzerine rastlanılmamış ölçekte büyük bir değişim yaşayacağız'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'a büyük maliyet getiren şirket birleşmesinin tamamlanmasının ardından, Türk Telekom Arena ile atılan ikinci büyük adımın, kulübün sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecini başlattığını aktaran Polat, şunları kaydetti: ''Bu değişimi, sadece basit bir stat değiştirme, daha çok seyirci kapasitesi olan, daha modern bir stada geçme işlemi olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Bu değişim, gerçekte kulübümüzde bir çağ dönümüdür. Tam 77 yıl önce başlayan bir rüyanın artık gerçekleşmesi, Galatasaray Spor Kulübü'nün günümüzün büyük dünya kulüpleri ile gerçek rekabet zemininde mücadele etme sürecini başlatacak bir dönüşümün başlamasıdır. Böyle bir dönüşüm için ilk şart, bu stada sahip olabilmekti. Çünkü büyük kulüpler, sevenleriyle kurduğu sevgi ilişkisinde, ancak bu tür statlarda sunulan imkanların yarattığı sonuçlarla, kendisini ileri götürecek maddi zemini bulabilirler. Galatasaray olarak, yıllardır yaşadığımız bu sıkıntıyı nihayet çözmenin gururunu taşıyoruz.'' Başkan Polat, dört günde yaşanacak değişim için yıllardır gösterilen çabaları, gösterilen özverileri ve fedakarlıkları Galatasaray camiasının yakından bildiğini dile getirirken, ''Galatasaray camiası, öylesine bilinçli ve vizyoner bir camiadır ki, yıllardır gösterdiği gibi, bugünü görebilmek, bu değişimi yaşayabilmek için kısa vadeli birçok başarıdan vazgeçmeyi büyük bir alçak gönüllülük ile kabul etmiştir. Çünkü bilmektedir ki, Galatasarayımız eğer torunlarımıza bırakabileceğimiz en önemli ve en gurur verici miras ise, tarih bu mirası çoğaltanlara hak ettiği yeri her zaman verecektir'' dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sözlerini, ''Galatasarayımızın bize tevdi ettiği bu büyük görevi yerine getirmenin huzuru ve gururuyla yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2011 yılının Galatasaray yılı olacağına dair inancımı daha güçlü bir şekilde tekrarlamak istiyorum'' ifadeleriyle tamamladı.