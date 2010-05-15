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Dünya

Polanski'ye bir suçlama daha

İngiliz aktris Charlotte Lewis, 1980'li yıllarda, 16 yaşında iken, yönetmen Roman Polanski'nin cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- 1977 yılında, 13 yaşındaki bir küçükle cinsel ilişkiden ötürü İsviçre'de tutuklu bulunan Polanski hakkındaki yeni iddia konusunda Los Angeles'ta bir basın toplantısı düzenleyen Lewis, olay sırasında 16 yaşında olduğunu Polanski'nin de bildiğini, buna rağmen kendisine karşı taciz eyleminde bulunduğunu belirtti. Lewis, Polanski'nin 1986 yapımı olan "Pirates" adlı filminde oynamıştı.


Avukatı ile birlikte basın toplantısı yapan Lewis, "O tarihten beri, bu olayın etkisi altında yaşadım" dedi.


Lewis, olayla ilgili fazla ayrıntı vermedi. İngiliz aktristin bu konuda mahkemeye başvurusunun olmadığı da kaydedildi.

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