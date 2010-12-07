-POLANSKİ'NİN ABD'YE İADESİ TALEBİNE RET BERN (A.A) - 12.07.2010 - İsviçre ev hapsinde tuttuğu ünlü yönetmen Roman Polanski'yi ABD'ye iade etmeyeceğini bildirdi. İsviçre Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, 1977'de 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle iadesini istediği Polonski'nin, bu ülkeye gönderilmesinin reddedilmesi kararının, ulusal çıkarlar gözetilerek alındığı ve "artık Polanski'nin özgür bir adam olduğu" belirtildi. Zürih polisi, Polanski'yi ABD tarafından 1978'de çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına almıştı. ABD yönetimi, Fransa ve Polonya vatandaşlığı bulunan yönetmenin iadesini İsviçre'den resmen talep etmişti. ABD'de 32 yıl önce çocuk yaşta kişiyle ilişkiye girmekten aranırken geçen yıl bir film festivali için geldiği İsviçre'de yakalanarak cezaevine konulan ve 4,5 milyon dolar kefaletle koşullu serbest bırakılan 76 yaşındaki Polonya asıllı Roman Polanski İsviçre'de ev hapsinde bulunuyordu.