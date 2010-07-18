-POLANSKİ MONTREUX CAZ FESTİVALİ'NDE MONTREUX (A.A) - 18.07.2010 - Polonya ve Fransa yurttaşı film yönetmeni Roman Polanski (76), eylülde cezaevine girdiği ve aralıkta lüks İsviçre dağ evinde polisin göz hapsine alınarak bir hafta önce serbest kaldığı İsviçre'de bugün ilk kez halk arasına karıştı; hem de dünyanın en önemli caz festivallerinden birinde. 1977 yılında ABD'de 13 yaşındaki kızla ilişkiye girmekten hüküm giyen ve ABD ve İnterpol tarafından 188 ülkede halen aranan Polanski'yi, İsviçre, Alp Dağları'ndaki ultra-lüks Gestaad dağ evindeki 7 aylık hapisten sonra 7 gün önce temelli serbest bıraktı. Polanksi, 7 ay sonra bugün ilk kez dünyanın meşhur caz festivallerinden birinin düzenlendiği Cenevre Gölü kıyısındaki Montrneux'de göründü. Koruma görevlilerinin foto muhabirlerinden koruduğu Polanski, her zamanki gibi beş parmağıyla saçını latif biçimde tarayarak Montreux asansörüne bindi. Bilinmeyen yerden festivali izledi. Polanski'nin eşi Emmanüele Seigner, festivalde sahne alarak şarkı söyledi. İlk şarkısı Polanski'nin 1968 filmi "Romemary'nin Bebeği"ndendi. Polinski'nin oğlu, babasının bileğindeki İsviçre polisinin elektronik izleme bileziğini kesip atınca Polanski "İş bitti; İşte o kadar" dedi.