Polanski kefaletle serbest

T24 - İsviçre'de mahkeme, 32 yıl önce çocuk yaşta kişiyle ilişkiye girmekten hapse giren film yönetmeni Roman Polanski'nin (75) 4,5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.



İsviçre Adalet Bakanlığına göre, 1977'de 13 yaşındaki kızla ilişkiye girmekten yargılanan ve hapse atılan Polanski, serbest bırakılınca İsviçre'deki dağ evinde "elektronik izleme" ile ev hapsinde olacak.

Polonya ve Fransız yurttaşı Polanski'nin 32 yıl önce ilişkiye girdiği Samantha Geimer, ünlü sinemacı hakkında kovuşturmaya son verilmesini Amerikan adaletinden bir ay önce istemişti. ABD de Polinski'yi yargılamak için İsviçre'den istiyordu.