T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polanski 4.5 milyon dolar kefaletle serbest

25 Kasım 2009 20:33

T24 - İsviçre'de mahkeme, 32 yıl önce çocuk yaşta kişiyle ilişkiye girmekten hapse giren film yönetmeni Roman Polanski'nin (75) 4,5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

İsviçre Adalet Bakanlığına göre, 1977'de 13 yaşındaki kızla ilişkiye girmekten yargılanan ve hapse atılan Polanski, serbest bırakılınca İsviçre'deki dağ evinde "elektronik izleme" ile ev hapsinde olacak.

Polonya ve Fransız yurttaşı Polanski'nin 32 yıl önce ilişkiye girdiği Samantha Geimer, ünlü sinemacı hakkında kovuşturmaya son verilmesini Amerikan adaletinden bir ay önce istemişti. ABD de Polinski'yi yargılamak için İsviçre'den istiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24