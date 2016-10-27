POL-NET çöktü, gümrüklerde işlemler durdu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı POL-NET bilgisayar sistemindeki teknik arıza nedeniyle tüm gümrüklerde giriş-çıkış işlemleri durdu. Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapmak için bekleyen çok sayıda araç, uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı POL-NET bilişim sisteminde, saat 19.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tüm gümrük kapılarında pasaport kontrol işlemleri durdu.

Kapıkule gümrük sahasında giriş yapmak isteyen çok sayıda araç sürücüsü, veri tabanında meydana gelen arızanın giderilmesini bekliyor. Arıza nedeniyle Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule Gümrük Kapıları’nda da işlem yapılamıyor.

Atatürk Havalimanı'nda da aksamalar meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan POLNET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda da giriş ve çıkış işlemlerinde aksamalar meydana geldi.

POLNET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında giriş ve çıkış işlemleri manuel olarak yapılırken, Atatürk Havalimanı’nda ise yolcular pasaport kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldı.

Saat 18.20-21.00 saatleri arasında süren arıza sebebiyle yolcuların çıkış işlemleri manuel olarak yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından saat 21.00 itibariyle pasaport işlemleri normale döndü.

THY’dan yolculara Polnet uyarısı

POL-NET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda da giriş ve çıkış işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yolcularını uyaran bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde yaşanan "Pasaport Sistemi Arızası " sebebiyle uçuşlarınızda herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için alana varışlarınızı normalden daha erken planlamanızı tavsiye ederiz. Güncel uçuş bilgilerini mobil uygulamalarımızdan veya web sitemizden takip edebilirsiniz."