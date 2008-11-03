'Pokerci' Hüseyin, 'mangalcı' John'a karşı

Poker düşkünlüğüyle bilinen ve anketlere göre Cumhuriyetçi rakibi John McCain'in önünde yer alan Barack Hussein Obama, kendisiyle aynı adı taşıyan Kenyalı Müslüman bir baba ile Ann Dunham adlı Kansaslı beyaz bir annenin oğlu… Hawaii Üniversitesi’nde tanışıp evlenen çift, 4 Ağustos 1961 doğumlu Obama 2 yaşına geldiğinde boşandı.Harvard Üniversitesinde burslu okuyan baba, daha sonra Kenya'ya döndü ve hükümet için çalıştı.Obama 6 yaşındayken, annesi bu kez bir Müslüman Endonezyalıyla evlendi, aile Cakarta'ya taşındı. Endonezya'da yaşadığı 4 yıl boyunca laik ve Hıristiyan okullarına giden Obama, daha sonra büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayacağı Hawaii'ye döndü ve eğitimine burada devam etti.New York'taki Columbia Üniversitesinde Siyasal Bilimler okuyan Obama, 1988'de Harvard Hukuk Fakültesi’ne girdi, buradaki öğrenciliği sırasında "Harvard Law Review" dergisinin ilk Afrika kökenli Amerikalı yöneticisi oldu.1996-2004 yılları arasında Illinois eyalet senatörü olan Obama, 2004 yılında da ABD Senatosu’na seçildi. Bu zaferinin ardından medyanın ilgisini çeken Obama, Washington'un en gözde isimlerinden biri haline geldi. Obama'nın iki kitabı, çok satanlar listesine girdi.Barack Obama, 2007 başında başkan aday adayı olduğunu ilan etmesiyle birlikte, diğer aday adayı, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary Rodham Clinton ile uzun süreli bir mücadeleye girişti ve zaferini ilan etti.New York Senatörü Hillary Clinton da, Demokrat Parti kurultayında adını yazdırarak, başkan adaylığı konumuna yaklaşan ilk kadın olarak Amerikan tarihine geçti.Obama, kampanyasının başında "Washington'daki liderlerimizin, sorunlara pratik ve sağduyulu çözümler bulmak için bir arada çalışmaktan aciz olduğu görülüyor" diyerek, kendisinin bunu düzeltmeyi amaçlayacağını açıkladı.Barack Obama'nın Demokrat Parti’nin resmen başkan adayı olduğu ise Haziran 2008'de kesinleşti. Seçim kampanyasında "değişim" sloganını kullanan Obama, başkanlık yarışında en çok bağış elde eden lider olarak da rekor kırdı.ABD'nin Irak'a müdahalesi öncesinde savaşa karşı sesini yükselten, Irak savaşının başından beri bunu eleştiren Obama, İranlı liderlerle de koşulsuz görüşmeden yana olduğu yaklaşımıyla eleştirilmişti.Obama, siyasette parlamasıyla birlikte hem ulusal, hem de uluslararası alanda "rock yıldızı" benzetmesi yapılan bir üne ve desteğe kavuştu.Amerikalı ünlü talk şovcu Oprah Winfrey'yi kampanyasına katan Obama'ya destek veren diğer ünlüler arasında Hollywood dünyasından George Clooney, Scarlett Johannson, Robert de Niro, Tom Hanks, Matt Damon, Halle Berry ve ünlü müzisyen Bruce Springsteen başı çekiyor.Obama, adının sürekli "Alabama" ya da "Yo Mama" gibi yanlış söylendiği konusunda espriler yapıyor. CNN televizyonu da Obama ile El Kaide lideri Usame'nin (Bin Ladin) adlarını karıştırmış ve özür dilemişti.Barack Obama, 1964 doğumlu ve kendisi gibi Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan Michelle Robinson ile evli. Çiftin, Malia (10) ve Sasha (7) adlı iki kız çocuğu bulunuyor.Cumhuriyetçi Parti adayı Senatör John McCain ise, asker kökenli bir ailenin oğlu olarak Panama Kanalı bölgesinde 1936'da dünyaya geldi. "Savaş kahramanı, lafını esirgemeyen ve aykırı siyasetçi" olarak tanımlanan, 72 yaşındaki John McCain, seçilirse, bu göreve ilk kez gelen en yaşlı başkan olacak.Mangal düşkünlüğüyle bilinen McCain, amiral olan büyükbabası ve babasının izinden giderek, 1954 yılında Deniz Harp Okulu’na girdi ve savaş uçağı pilotu olarak mezun oldu.1967 yılında Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarında pilotluk yapmak üzere Vietnam Savaşı’na gönderilen McCain, aynı yıl 20 uçaklık bir saldırı filosuyla birlikte Vietnam'ın başkenti Hanoy yakınlarındaki bir termoelektrik santralını imha etmekle görevlendirildi. Ancak uçağı Kuzey Vietnamlılar tarafından düşürülen McCain, 1967–1973 yıllarında Vietnam'da işkence ve son derece kötü koşullar altında tutsak kaldı.Serbest kaldıktan sonra ABD'ye dönen McCain bir süre tedavi gördü. 1974 yılında tekrar askeri pilot olarak uçmaya başladı. 1977 yılında da ABD Deniz Kuvvetlerinin Amerikan Senatosu nezdindeki temsilciliği görevinde bulundu.Ordudan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra siyasete atılan McCain, 1981 yılında Amerikan Kongresi’ne seçildi.1982-1986 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeliği yapan McCain, 1986 yılından bu yana da Senato’da Arizona bölgesini temsil ediyor. Senatoda uzun bir süre Silahlı Kuvvetler Komitesinde üyelik de yapan başkan adayı, 1995 yılında Vietnam'la ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde önemli bir rol oynadı.İlk defa 2000 yılında başkanlık yarışına soyunan McCain, ön seçimlerde şimdiki Başkan George Bush'a yenildi. Bu yıl şansını bir defa daha denemeye karar veren McCain, ardı ardına rakipleri Rudy Giuliani, Fred Thompson, Mitt Romney ve Mike Huckabee'yi geçmeyi başararak partisinin başkan adaylığını kazandı.Kampanyasında ağırlığı dış politika ve ulusal güvenliğe veren McCain, ABD'nin Irak'taki savaşını sonuna kadar destekliyor ve İran konusunda da sert bir söylem benimsiyor.Buna karşın iç siyasette ılımlı politikalardan yana olan McCain, bu yüzden partisindeki muhafazakarların tepkisini topluyor.Özellikle eşcinsel evliliği, kürtaj ve göç reformu konularındaki ılımlı görüşleri yüzünden muhafazakarların öfkesini çeken McCain, Bush yönetimiyle özellikle küresel ısınma konusunda ayrı düşüyor.McCain, Bush yönetiminin imzalamadığı iklim değişikliğiyle ilgili Kyoto anlaşmasını imzalayacağını belirtiyor.John McCain, demokrat rakibi Barack Obama gibi kötü giden ekonomiyi ancak kendisinin düzeltebileceğini iddia ediyor. McCain, krizden özellikle "şirketlerin hayasızca idare edilmesini, yolsuzlukları ve açgözlülüğü" sorumlu tutarak, buna karşı reformlar yapma sözünü veriyor.Cumhuriyetçi Partinin eylül ayında yapılan kurultayından hemen önce Alaska valisi Sarah Palin'i başkan yardımcısı olarak açıklayan McCain'in seçimdeki en büyük rakibi, Demokrat Partinin adayı Barack Obama. 7 çocuğu, 4 torunu bulunan McCain, ikinci eşi Cindy ile birlikte Arizona'da yaşıyor.