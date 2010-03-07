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Dünya

Poker turnuvasında silahla soygun

Almanya'da düzenlenen ülkenin en büyük poker turnuvasını basan silahlı kişiler, turnuva parasının bir bölümünü çalarak kaçtı.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grand Hyatt Oteli'nde düzenlenen ülkenin en büyük poker turnuvasını basan silahlı kişiler, turnuva parasının bir bölümünü çalarak kaçtı.

Berlin polisi, soyguncuların ne kadar para çaldığı hakkında bilgi vermezken Berliner Morgenpost gazetesi, soygunda yaklaşık 200 bin euronun çalındığını yazdı.

Bild gazetesi, soyguncuların 6 kişi olduğunu belirtirken, görgü tanıkları soyguncuların 4 kişi olduğunu, olay sırasında silahların kullanılmadığını, ancak turnuva salonunun dağıtıldığını ifade etti.

Polis, bir otel çalışanının soyguncuları durdurarak, parayı geri aldığı şeklinde verilen bir haberin doğru olmadığını, soyguncuların arandığını bildirdi. Söz konusu görevlinin soygunculardan birini kısa bir süre tutmayı başardığı, ancak diğer soyguncuların müdahelesi üzerine bu kişiyi bırakmak zorunda kaldığı, soyguncuların Potsdamer Platz Arkaden adlı alışveriş merkezinde kalabalığın arasına karışarak izini kaybettirdiği kaydedildi.

Dünya çapında tanınan pokercileri biraraya getiren turnuvanın ilk günlerinde eski Alman tenisçi Boris Becker de yer almış, ancak kısa zamanda elenmişti.

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