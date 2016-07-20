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Dünya

Pokemon Go oyuncularına uyarı: Mayınlı arazilerden uzak durun

Bosna’da hala 120 bin mayının yeri tespit edilemedi

20 Temmuz 2016 21:20

Pokemon Go oynamak için mayınlı arazilerde gezen Bosnalılar, 1990'lı yıllarda süren savaşta yerleştirilmiş ve hala temizlenmemiş mayın tarlalarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Bosna mayın temizleme derneği Posavina bez mina, Pokemon Go oynayanların bu riskli alanlarda dolaşarak hayatlarını tehlikeye attıkları bilgisi üzerine Facebook hesabından kullanıcıları uyardı.

Dernek Facebook hesabında, "Bosna'da Pokemon Go oynayan bazı kişilerin pokemon yakalamak için mayın riski olan alanlarda gezdikleri bilgisini alıyoruz" dedi.

Mayın temizleme grubu BH Mac'in tahminine göre ise Bosna'da yaklaşık 120 bin mayının yeri hala tespit edilemedi.

Posavina bez mina, Facebook uyarısında bu tehlikeye dikkat çekerek, "Vatandaşlar mayınlı arazi sınırlarındaki uyarı levhalarını dikkate almalı ve yeri tespit edilmemiş mayınların olduğu bu bölgelere girmemeli" dedi.

Savaşın 1995 yılında bitmesinden sonra en az 600 kişi mayın kazalarında yaşamını kaybetti.

Bosna'da şu an yaklaşık 550 bin kişi, yani nüfusun %15'i, mayın bulunduğu düşünülen bu arazilere çok yakın bölgelerde yaşıyor.

Pokemon Go oyuncuları gerçek yaşamın içerisinde cep telefonlarıyla Pokemon karakterlerini yakalıyorlar. Mobil oyunun popülerliğinin giderek artmasıyla oyuncular çok sayıda kaza yaşadı.

Hafta başında Amerika'nın Florida eyaletinde iki genç pokemon yakalamaya çalışırken, kendilerini hırsız sanan bir ev sahibi tarafından vuruldu.

Bunun yanı sıra oyun beklenmeyen pozitif bir etki yarattı.

İngiltere'de polis, oyuncuların Pokemon yakalamaya çalıştıkları sırada şahit oldukları hırsızlık vakalarını ihbar ettiklerini söyledi.

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