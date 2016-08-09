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Deutsche Welle

Pogba'nın rekor transferi

105 milyon euro bonservis bedeli ile İtalya şampiyonu Juventus Torino'dan eski takımı Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba futbol dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

09 Ağustos 2016 23:50


Dört yıl önce bedelsiz olarak İngiltere'nin Manchester United takımından İtalya'nın Juventus Torino ekibine transfer olan Fransız milli futbolcu Pogba, 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında eski takımına döndü.

Sözkonusu transfer özellikle Avrupa futbol camiası içinde bir etik ekonomi tartışması başlatmış durumda.

Çok sayıda spor adamı, özellikle İngiliz kulüplerinin transfere aşırı meblağlar ödemesini eleştiriyor.

1993 yılında Fransa'da dünyaya gelen Pogba, orta saha orta saha mevkiinde oynuyor.

Anne babası Gine'den göçen Pogba, 2013 yılından bu yana Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Juventus TorinoManchester UnitedFransızPaul PogbaPogbaAvrupaFransaGineFransa Milli TakımıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/ET/NH

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