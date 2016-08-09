Pogba'nın rekor transferi



Dört yıl önce bedelsiz olarak İngiltere'nin Manchester United takımından İtalya'nın Juventus Torino ekibine transfer olan Fransız milli futbolcu Pogba, 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında eski takımına döndü.

Sözkonusu transfer özellikle Avrupa futbol camiası içinde bir etik ekonomi tartışması başlatmış durumda.

Çok sayıda spor adamı, özellikle İngiliz kulüplerinin transfere aşırı meblağlar ödemesini eleştiriyor.

1993 yılında Fransa'da dünyaya gelen Pogba, orta saha orta saha mevkiinde oynuyor.

Anne babası Gine'den göçen Pogba, 2013 yılından bu yana Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.