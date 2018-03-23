Pogba yedek kulübesinden çıkamıyor

Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun son 3 maça yedek kulübesinde başlattığı Paul Pogba, kariyerinin belki de en zor günlerini geçriyor.



Buna karşın Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilen Pogba'ya bir destek de Tottenham'ın da kalesini koruyan Hugo Lloris'ten geldi.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; Yıldız oyuncunun bu sezonki istikrarsız performansını yaşadığı sakatlığa bağlayan Lloris; "Paul milli takımın liderlerinden biri. En kısa sürede eski formuna kavuşacağına inancım tam. O gerçek performansını ortaya koyduğunda, dünyanın en iyi oyuncularından biri" dedi. Lloris, milli takımla geçireceği sürenin Pogba'ya çok yararlı olacağı görüşünde.



Büyük umutlarla Manchester United'a transfer olan Pogba, bu sezon sakatlığı nedeniyle Premier Lig'de 10 maçta forma giyememişti. Maç başına ortalama sadece 51 dakika süre alabilen Pogba, takımına 3 gol ve 12 asistlik katkı verdi.