Pogba ve Ronaldo buluşuyor

Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Manchester United'dan ayrılmayı planlayan Pogba, geçtiğimiz günlerde Ronaldo'yu transfer eden Juventus'a dönmek istiyor.

Tuttosport'a göre, Fransız yıldızın eski takımına dönüşü yakın. Kısa süre önce Fransa ile birlikte Dünya Kupası'nı kazanan Paul Pogba, menajeri Mino Raiola tarafından Juventus'a teklif edildi. Habere göre, Torino ekibi 150 milyon Euro'ya mal olabilecek anlaşmanın detaylarını araştırıyor.

Pogba'nın Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı iki sezon formasını giydiği Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. İkili arasındaki gerilimin geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiği ifade edilirken, Portekizli menajerin raporu doğrultusunda United yönetiminin 150 milyon Euro karşılığında Pogba'yı satmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Menajer Mino Raiola, oyuncusunu Manchester United'dan ayırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İtalyan menajer Pogba'yı daha önce Barcelona'ya da sunmuş, ancak Katalan ekibi ekonomik nedenlerle bu transfere sıcak bakmamıştı.

25 yaşındaki Paul Pogba geçtiğimiz sezon Premier League'de çıktığı 27 maçta 6 gol kaydetti.