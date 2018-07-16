"Pogba ve Mbappe maçı kopardı"

Fanatik yazarı Erman Özgür, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederen Dünya Şampiyonu olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Özgür, Hırvatistan'ın bölüm bölüm baskılarını hissettirdiğini ama bunun Pogba ve Mbappe'yi durdurmak için yeterli olmadığını dile getirdi.

İşte Erman Özgür'ün Fanatik'te yer alan yazısı:

Turnuvanın “Çetin cevizi” Hırvatistan maça iyi başladı. Oyunu kenarlara taşıyarak yüklendiler. Ancak Fransa savunması tüm turnuva maçlarında olduğu gibi neredeyse hiç basit hata yapmadan bu baskıyı atlattı. Faul olup olmadığı tartışılabilecek pozisyonda Mandzukic’in kendi kalesine attığı golle skoru da almayı başardılar. Hırvatistan Perisic’in iyi oynadığı ilk yarıda yine bu oyuncunun attığı golle oyuna tutunsalar bile aynı oyuncunun yaptırdığı penaltı ve Griezmann’ın golü ile soyunma odasına geride gittiler. 2. yarıya yine iştahlı başlayan Hırvatlar olmasına rağmen boş alan bulduğunda iyi değerlendiren Fransa önce Pogba sonra Mbappe ile maçı daha yarım saat kala koparmayı başardı. Kaleci Lloris’in ikramına rağmen ise savunmaki başarıları hem maçı hem de dünya şampiyonluğunu Fransa’ya getirdi.



Gecenin sorusu



Santraforu gol atmayan Fransa nasıl dünya şampiyonu oldu? Giroud skor yapmasa bile özellikle Griezmann ve Mbappe gibi oyuncular bu eksikliği hiç hissettirmediler.



Maçın starı



Pogba ve Mbappe bunu paylaştı. Pogba orta saha sertliğinin yanı sıra attığı gol ile Mbappe ise genç yaşına rağmen aldığı sorumluluk ve gol ile maçın yıldızıydılar.



Maçın olayı



VAR hakemin yakalayamadığı bir pozisyonda devreye girerek Fransa’nın haklı penaltısını verdirerek doğru uygulandığında futbol adına çok önemli bir kazanç olduğunu gösterdi.



Kısa mesaj



Turnuvanın öne çıkan kare ası Moldric, Hazard, Mbappe ve De Bruyne oldu.