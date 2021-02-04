Pogba'nın kardeşi açıkladı: Bedavaya gidecek

Paul Pogba'nın kendisi gibi futbolcu kardeşi Mathias Pogba, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. Mathias Pogba, ''Manchester United para kazanmak istiyorsa onu satmalı yoksa bedavaya gidecek'' dedi.

El Chiringuito'ya konuşan Mathias Pogba, kardeşi Paul'un yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Manchester United'da devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim; Manchester United eğer para kazanmak istiyorsa onu şimdi satmak zorunda. Yoksa bedavaya gidecek." dedi.

Manchester United ile bu sezon 27 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle oynayan Paul Pogba'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. İngiliz devi kendi altyapısında yetişen Fransız futbolcuyu 2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euro'ya transfer etmiş ve o dönem dünya transfer rekoru kırmıştı.