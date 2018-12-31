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Spor

Pogba coştu, Manchester United şov yaptı

United bu sonuçla 35 puana yükselirken Bournemouth ise 26 puanda kaldı

31 Aralık 2018 00:35

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United evinde Bournemouth'u 4-1'le geçti ve bu sezon ilk kez 3 maç üst üste sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.

Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı getiren golleri 5. ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada da Lukaku kaydedereken konuk ekibin maçtaki tek golünü ise Nathan Ake attı.

Manchester United'da ayrıca 72. dakikada Eric Bailly kırmızı kartla oyundan atıldı.

Teknik direktörlük değişiminden sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılan ve 12 gol atan United bu sonuçla 35 puana yükselirken Bournemouth ise 26 puanda kaldı.

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