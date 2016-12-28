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Spor

Podolski'ye Çin'den 20 milyon Euro

Alman Bild gazetesi, Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı için reddedemeyeceği bir teklif yapacağını iddia etti

28 Aralık 2016 13:57

Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, Çin yolunda! Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, Podolski için Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif edecek.

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, Podolski'ye de yıllık 9 milyon Euro önerecek.

2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Alman yıldız, bir açıklama yapmazken, habere göre Podolski ile Guangzhou Evergrande'nin dışında 3 kulüp daha ilgileniyor.

Kadrosunda Paulinho, Jackson Martinez, Alan, Ricardo Goulart gibi yıldızları barındıran Guangzhou Evergrande, Çin Süper Ligi'ni en yakın rakibine 7 puan fark atarak şampiyon olarak tamamlamıştı.

 

 

"ÇİN'DEN TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ"


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını, bu yüzden de Çin'den gelecek yüksek teklifleri, beklediklerini söylemişti.

Dursun Özbek, "Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" şeklnde konuştu.

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