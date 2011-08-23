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Spor

Podolski'ye 4 milyon avro   KÖLN (A.A)

23 Ağustos 2011 15:50

-Podolski'ye 4 milyon avro   KÖLN (A.A) - 23.08.2011 - Almanya'nın Kölner Express gazetesi, Galatasaray'ın FC Köln'ün milli futbolcusu Lukas Podolski'ye yıllık 4 milyon avroluk net ücret teklif ettiğini yazdı. ''Türkler Podolski'ye 4 milyon avro net ücret teklif etti'' başlığıyla verilen haberde, Podolski'nin Galatasaray hakkında, ''Bana olan ilgiyi gördüm. Galatasaray geleneklere sahip büyük bir kulüp'' şeklinde konuştuğu belirtildi. Haberde ayrıca, 90 kez Alman milli takım formasını giymiş olan Podolski'nin bu ücret karşısında normal olarak transfer olmasının akıllıca olacağı şeklinde yorum yapılırken, Podolski'nin FC Köln'de yılda brüt olarak yaklaşık 2 buçuk milyon avro kazandığı ifade edildi. FC Köln kulübüne dün Galatasaray'dan resmi olarak transfer talebi geldiği hatırlatılan gazete haberinde, bu teklifte herhangi bir bonservis ücretinden bahsedilmemesine rağmen Galatasaray'ın Podolski'nin transferi konusunda inatçı olduğu görüşüne yer verildi. Galatasaray'ın Podolski'yi, 10 numarayla önemli bir pozisyonda görev vermek amacıyla transfer etmek istediğine de dikkat çekilen haberde, milli futbolcunun, Alman 1. Liginde düşme hattında bulunan FC Köln ile 2 yıllık sözleşmesi daha olduğu ve kötü gidişatın sürmesi durumunda Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağının şüpheli göründüğü savunuldu. Haberde ayrıca, sakatlığı geçen Podolski'nin FC Köln'de antrenmanlara başlayacağı bildirildi. Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan bir haberde de, FC Köln'ün Galatasaray ile poker oynuyor gibi göründüğü, kulübün, borçlarını ödemesi için yaklaşık 30 milyon avroya ihtiyaç duyduğu, bu nedenle Galatasaray'ın 10 milyon avroluk transfer ücretini biraz daha artırması durumunda Podolski'nin transferine izin verebileceği şeklinde yorum yapıldı.

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