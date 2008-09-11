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Spor

Podolski'nin yerine Arshavin!

İtalya'da bir ceza da Catania taraftarlarına... Villareal rekora koşuyor... David Villa Raul'un gol rekoruna gözünü dikti... Keita taraftarlarından özür diledi... Ve Ronalda bir kez daha futbola dö

11 Eylül 2008 03:00

Editör'den,


İtalya'da cezasız kimse kalmıyor! Napoli taraftarlarının aldığı sezonluk, Milan ve Fiorentina taraftarlarının  aldığı bir maçlık deplasman yasağının ardından Catania taraftarlarının da bu hafta Inter deplasmanına gidemeyeceği açıklandı. Detaylar haberimizde...

Nihat Kahveci'nin formasını giydiği İspanya'nın Villarreal kulübü, 2008-2009 sezonunda 20 bin 16 kombine bilet satarak, tarihî bir rekor kırdı. Sarı denizaltılar bu sezona daha bir keyifli başlıyor... Detaylar haberimizde.

FC Barcelona'nın Sevilla'dan bu sezon transfer ettiği orta saha oyuncusu Seydou Keita, taraftarlarına Numancia maçında yapılan hataların tekrarlanmayacağının sözünü verirken, takımın da her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Detaylar haberimizde...

David Villa rekora göz dikti... Valencialı futbolcu 2 gol daha atarak milli takımdaki gol sayısını 21’e yükseltti ve  Raul’un 44 gollük rekoru için çıktığı yolu yarılamaya yaklaştı

Bayern Münih Ocak ayında yollarını ayıracağı Podolski yerine Andrei Arshavin’i almayı plânlıyor. Alman basınında yer alan bu haber de gündemin ilgi çekici başlıklarından bir tanesi..

Ve bir Ronaldo haberi daha... Brezilyalı efsane futbolcu sakatlıklarından kurtulup sahalara tekrar dönmek istediğini açıkladı.  Dönecek mi? Detaylar haberimizde...


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