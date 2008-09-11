Podolski'nin yerine Arshavin!

Editör'den,
İtalya'da cezasız kimse kalmıyor! Napoli taraftarlarının aldığı sezonluk, Milan ve Fiorentina taraftarlarının aldığı bir maçlık deplasman yasağının ardından Catania taraftarlarının
da bu hafta Inter deplasmanına gidemeyeceği açıklandı. Detaylar haberimizde...Nihat Kahveci'nin
formasını giydiği İspanya'nın Villarreal kulübü, 2008-2009 sezonunda 20 bin 16 kombine bilet satarak, tarihî bir rekor kırdı. Sarı denizaltılar
bu sezona daha bir keyifli başlıyor... Detaylar haberimizde.
FC Barcelona'nın Sevilla'dan bu sezon transfer ettiği orta saha oyuncusu Seydou Keita,
taraftarlarına Numancia maçında yapılan hataların tekrarlanmayacağının sözünü verirken, takımın da her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Detaylar haberimizde...David Villa
rekora göz dikti... Valencialı futbolcu 2 gol daha atarak milli takımdaki gol sayısını 21’e yükseltti ve Raul’un 44 gollük rekoru
için çıktığı yolu yarılamaya yaklaştıBayern Münih
Ocak ayında yollarını ayıracağı Podolski yerine Andrei Arshavin’i
almayı plânlıyor. Alman basınında yer alan bu haber de gündemin ilgi çekici başlıklarından bir tanesi..Ve bir Ronaldo haberi daha...
Brezilyalı efsane futbolcu sakatlıklarından kurtulup sahalara tekrar dönmek istediğini açıkladı. Dönecek mi? Detaylar haberimizde...Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haberler
Köln savunmada sıkıntı yaşıyor Ejderhalar Fenerbahçe'yi bekliyor