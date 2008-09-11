Podolski'nin yerine Arshavin!

Köln savunmada sıkıntı yaşıyor Köln savunmada sıkıntı yaşıyor

Ejderhalar Fenerbahçe'yi bekliyor Ejderhalar Fenerbahçe'yi bekliyor

İtalya'da cezasız kimse kalmıyor! Napoli taraftarlarının aldığı sezonluk, Milan ve Fiorentina taraftarlarının aldığı bir maçlık deplasman yasağının ardındanda bu hafta Inter deplasmanına gidemeyeceği açıklandı. Detaylar haberimizde...formasını giydiği İspanya'nın Villarreal kulübü, 2008-2009 sezonunda 20 bin 16 kombine bilet satarak, tarihî bir rekor kırdı.bu sezona daha bir keyifli başlıyor... Detaylar haberimizde.FC Barcelona'nın Sevilla'dan bu sezon transfer ettiği orta saha oyuncusutaraftarlarına Numancia maçında yapılan hataların tekrarlanmayacağının sözünü verirken, takımın da her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Detaylar haberimizde...rekora göz dikti... Valencialı futbolcu 2 gol daha atarak milli takımdaki gol sayısını 21’e yükseltti veiçin çıktığı yolu yarılamaya yaklaştıOcak ayında yollarını ayıracağı Podolski yerinealmayı plânlıyor. Alman basınında yer alan bu haber de gündemin ilgi çekici başlıklarından bir tanesi..Brezilyalı efsane futbolcu sakatlıklarından kurtulup sahalara tekrar dönmek istediğini açıkladı. Dönecek mi? Detaylar haberimizde...