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Spor

Podolski'nin yerine Arshavin

11 Eylül 2008 03:00


Bayern Münih Ocak ayında yollarını ayıracağı Podolski yerine Andrei Arshavin’i almayı planlıyor

Alman basınında yer alan haberlere göre Arshavin’i ne pahasına olursa olsun kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih bir başka yıldızı Podolski’yi de Manchester City veya Real Madrid’e satması bekleniyor.

Podolski 2006’da geldiği Bayern'e hiç gelmemiş olmayı dilediğini geçen haftalarda açıklamıştı. Bu yüzden ocak ayında gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Real Madrid’in sportif direktörü Predrag Mijatovic konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Ben Bayern’in Podolski’yi satacağına inanmıyorum” dedi.

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