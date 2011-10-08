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Spor

Podolski: Hedefimiz 10'da 10 yapmak İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 03:41

-Podolski: Hedefimiz 10'da 10 yapmak İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Alman Milli Takımı oyuncusu Lukas Podolski, hedeflerinin Belçika maçını da kazanıp, grubu 10 galibiyetle tamamlamak olduğunu söyledi.   Alman futbolcu, Türkiye'yi deplasmanda 3-1 yendikleri 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının ardından NTV'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmada galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.  Karşılaşma öncesinde Türk Telekom Arena'nın atmosferinin çok güzel olacağını ve Milli Takım'ın baskılı bir oyun ortaya koyacağını düşündüklerini ifade eden Podolski, ''Sakin kalarak kendi oyunumuzu oynadık ve maçı kazandık. Belçika'yı da yenip 10'da 10 yapmak istiyoruz. Türkiye için ya da Belçika için değil kendimiz için oynayacağız. Bu Türkiye'nin işine gelirse buna da 'hayır' demeyiz'' dedi.  Podolski, sezon başında Galatasaray'a transferi ihtimalinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise, ''Galatasaray böyle bir teklifte bulunmuştu ama kulübüm 'hayır' deyince yapacak bir şey yoktu ve benim için olay bitmişti. Futbolda ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Benim şu an hedefim sezonu iyi bir şekilde bitirmek ama gelecekte her şey olabilir'' şeklinde konuştu.

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