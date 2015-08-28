Podolski'den kura çekimine tweetli gönderme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olmasının ardından Lukas Podolski, Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Alman futbolcu, çevirdiği ve oynadığı komedi filmleriyle ünlenen Kazak gazeteci Sacha Baron Cohen'in (Borat Sagdiyev) 'Visit Kazakhstan' (Kazakistan'ı ziyaret) filminin afişini Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve fotoğrafın altına 'Can't wait... (Sabırsızlanıyorum...)' yazdı.

Sarı-kırmızılı oyuncunun bu paylaşımıyla, 4. torbanın en güçsüz takımı gözüyle bakılan Kazakistan temsilcisi Astana ile eşleşmekten dolayı memnuniyet yaşadığı yorumları yapıldı.