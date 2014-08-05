Podolski tekrar Galatasaray'ın gündeminde

Galatasaray yönetiminin, Prandelli'ye sunduğu ve 'olur' yanıtını aldığı Arsenal'in golcüsü Lukas Podolski, basın mensuplarına verdiği "Bekleyin, pek yakında" yanıtıyla transfere yeşil ışık yaktı.

Golcü arayışında yoğun bir gündemi olan ve hata yapmak istemeyen Galatasaray'da transfer listesindeki isimlerin sayısı azalırken, Podolski yönetimin gözde adaylarından biri oldu. Daha önce de Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arsenal'in golcüsünü yöneticiler, teknik direktör Cesare Prandelli'ye önerdi.

Fotomaç'ın haberine göre İtalyan hoca, Podolski'ye olumlu rapor verince harekete geçme kararı alındı. Yönetimin yaptığı ilk nabız yoklamasının olumlu olduğu belirtildi. Podolski'nin de önceki gün basın mensuplarına G.Saray'a transferiyle ilgili, "Bekleyin.. Pek yakında" gibi yorumlar yapması "Süper yıldız transferini müjdeliyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Galatasaray yönetimi, resmen düğmeye basmak için ise Arsenal'in oyuncusu hakkında net kararını bekliyor. İngiliz basınına göre, Arsenal'de ilk 11'de bir türlü yer bulamayan Podolski, Barcelona'dan Alexis Sanchez'in transfer edilmesi ve Theo Walcott'un da iyileşmesiyle formadan artık daha uzaklaştı.

Wenger elden çıkaracak

Arsenal'in teknik direktörü Wenger'in, 2016'da sözleşmesi bitecek olan Podolski'yi satmak istediği ve yeniden yapılanmaya gitmek arzusunda olduğu da kulüpten sızan haberler arasında. Şimdi Galatasaray'da tüm dikkatler Lukas Podolski transferine çevrilmiş durumda.

Instagram'dan kebap paylaştı

Kendisine ait instagram hesabından lahmacun ve kebap yerken resimlerini gösteren Arsenal'in golcüsü Lukas Podolski'nin tavrına, "Türk yemeklerini ve Galatasaray'a alışmak istiyor" yorumları yapıldı. Transferi için olumsuz konuşmayan golcü oyuncu net açıklama yapmak için hocası Wenger'in kendisi hakkında vereceği son kararı bekliyor.