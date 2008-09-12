Podolski gün sayıyor

Bayern Münih'in mutsuz forveti Lucas Podolski, hocası Jürgen Klinsmann'ın açıklamalarından sonra takımdan ayrılmaya iyice yaklaştı.



2006 yılında Bayern'e gelen 23 yaşındaki oyuncu, ilk 11 başlamakta sıkıntı çekse de milli takımın değişmez oyuncularından biri. Genç oyuncunun Alman ekibinde Miroslav Klose ve Luca Toni'nin varlığında forma giymesi zor gözüküyor.



Klinsmann'ın da bu konuda yaptığı açıklama Podolski'yi çok da destekler yönde değildi.

Marca'ya yaptığı açıklamada Klinsmann, “Podolski iki devle mücadele etmek zorunda, fakat henüz bu düzeyde değil” dedi.



Eğer Podolski'nin durumunda bir değişiklik olmazsa, Real Madrid veya Manchester City'den biri bu oyuncuyu renklerine bağlayacak gibi görünüyor.



