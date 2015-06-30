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Spor

Podolski Galatasaray'la görüşmek için Antalya'ya geldi

Alman futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro ve başarı bonusları verilecek

30 Haziran 2015 14:24

Galatasaray'ın transfer listesindeki Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Alman futbolcu, burada hem tatil yapacak hem Galatasaraylı yöneticilerle transfer görüşmesi yapacak. 3 yıllık imza atması beklenen 30 yaşındaki oyuncu tatilin ardından ülkesine dönecek.

 NTV Spor’da yer alan habere; Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaşma sağladığı Lukos Podolski için Arsenal kulübüyle de görüşmeler devam ediyor. 3 yıllığına Galatasaray'a imza atması beklenen Alman santrfor, sarı kırmızılı yöneticilerle son detayları masaya yatıracak. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Podolski, sözleşmesindeki ayrıntıları belirleyecek.

Podolski’ye yıllık 3.5 milyon Euro

Sarı kırmızılılar, Podolski'ye yıllık 3.5 milyon Euro verecek. Alman futbolcunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları da bulunacak.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kadroda görmek istediği isimlerden olan Podolski'nin Arsenal kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibi, Podolski için ilk görüşmede 8 milyon Euro talep etmişti. Yönetim, bu rakamı düşürerek transferi bitirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek, temmuz ayından itibaren biten transferleri açıklayarak taraftarların yeni sezon öncesi beklentisini karşılamayı hedefliyor. 

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