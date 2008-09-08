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Spor

Podolski dedikodulara kulak asmıyor

08 Eylül 2008 03:00


Almanya'nın Polonya asıllı golcü futbolcusu Podolski, Real Madrid’e gideceği doğrultusunda çıkan haberleri kafasına takmıyor, sadece milli takıma odaklanmış durumda.

23 yaşındaki futbolcunun Bayern’den ayrılıp İspanya’ya, Real Madrid’e gideceği son zamanlarda basında sıkça yer alan haberler arasında.

Ama Podolski çıkan dedikodulara karşılık Marca gazetesine yaptığı açıklamada, “Sadece milli takıma odaklanmış durumdayım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor. Burada ki tek amacım takımıma 2010 Dünya Kupası’na katılması için yardımcı olmak” dedi.

Real Madrid yaz başından beri beceremediği forvet transferini belki de Podolski’yi alarak ocak ayında gerçekleştirir.

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