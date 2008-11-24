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Spor

Podolski ayrılmak istiyor

Bayern Münih'in Alman golcüsü Lucas Podolski ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteğini söyledi.

24 Kasım 2008 02:00


Bayern Münih'in Alman golcüsü Lucas Podolski ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteğini söyledi. Genç futbolcu, Bayern'de düzenli olarak forma şansı bulamamaktan şikayetçi.

2006 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve en yetenekli genç oyuncu seçildiği kupanın ardından, Köln'den Bayern Münih'e transfer olan Lucas Podolski kulübünde mutsuz.

Milli takımda forma giydiği 60 maçta attığı 31 gole karşın Bayern'deki ilk sezonunda ligde 4 gol, ikinci sezonunda ise 5 gol atabilen Podolski, bu sezon da şu ana kadar 3 gol kaydetti.

10 milyon Euro’ya transfer olduğu Bayern'de düzenli forma şansı bulamayan Podolski, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteğini yönetime ilettiğini söyledi.

Ocak ayında Amerika Futbol Ligi’nin gol kralı Landon Donavan'ın da kirlalık olarak takıma katılacak olmasıyla Podolski'nin forma şansı daha da azalacak. İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham ve Manchester City, Podolski ile ilgileniyor.

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