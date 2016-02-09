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Spor

Podolski, Akhisar Belediyespor maçında oynamayacak mı?

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin, genç oyunculardan Volkan Pala'ya da şans verebileceği belirtildi

09 Şubat 2016 13:53

Burak Yılmaz'ın Çin'e satılmasının ardından Sinan Gümüş'ün sakatlanması nedeniyle forvette sayısal olarak sıkıntı yaşamaya başlayan Galatasaray'a bir kötü haber de Lukas Podolski'den geldi. Üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren Alman futbolcunun yarın yapılacak Akhisar Belediyespor maçında oynaması tehlikeye girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü'nün "Tek Bilek Tek Yürek" kampanyası için dün akşam Gayrettepe'de bir otelde düzenlediği tanıtım toplantısına, Çin'e transfer olan Burak Yılmaz, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski katılmamıştı. Podolski'nin, üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği ve organizasyonun yapıldığı saatlerde serum tedavisi uygulandığı öğrenildi.

Burak'ın Çin'e satılması, Sinan'ın da sakatlanması sonrası Podolski de hastalığı nedeniyle oynayamazsa, Akhisar deplasmanında golcü olarak sadece Umut Bulut kadroda yer alacak. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin bu durumda genç oyunculardan Volkan Pala'ya da şans verebileceği belirtildi.

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