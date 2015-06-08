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Podemos'tan HDP'ye kutlama mesajı

'Değişim rüzgarı esmeye devam ediyor'

08 Haziran 2015 04:01

İspanya siyasetinde taşları yerinden oynatan sol görüşlü Podemos (Yapabiliriz) partisi, bugünkü seçimlerde barajı aşan Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kutladı.

Podemos lideri Pablo Iglesias, Twitter hesabından “Değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Tebrikler, @HDPgenelmerkezi. Kazanacağız!” mesajını attı.

İspanya’da çıkan Öfkeliler (Indignados) hareketinin siyasi oluşumu olarak kabul edilen Podemos partisi, en son yapılan yerel seçimlerde, önemli şehirlerde iktidardaki Halk Partisi’nin (PP) hegemonyasına son vermişti.

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