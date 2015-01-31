T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Podemos'tan gövde gösterisi

Syriza’nın İspanya’daki müttefiki, solcu Podemos partisinin Madrid’de düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

31 Ocak 2015 16:57


Syriza'nın Yunanistan'daki seçim başarısından sonra İspanya'da kemer sıkma politikalarına karşı olan Podemos'un düzenlediği “Değişim Yürüyüşüne” binlerce insan katıldı.

Protestocular gösteri sırasında “Yes we can!” (Başarabiliriz) sloganı attı. Bazı göstericilerin “Tik tak, değişimin zamanı geldi” yazılı bir pankart taşıdıkları görüldü.

Madrid'deki yürüyüşe katılımı sağlamak için ülkenin dört bir yanından 260 otobüsün kaldırıldığı belirtiliyor.

İspanya'daki Podemos partisi resmi olarak kasım ayı ortalarında kurulmuştu. Parti Yunanistan'da hükümete gelen radikal sol koalisyon Syriza ile ittifak halinde bulunuyor. Podemos'un liderliğini 36 yaşında eski bir üniversitesi profesörü olan Pablo Iglesias yapıyor. "Podemos" "Yapabiliriz" anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SyrizaPodemosMadridYunanistanYürüyüşüne”Pablo IglesiasWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24