Podemos'tan gövde gösterisi



Syriza'nın Yunanistan'daki seçim başarısından sonra İspanya'da kemer sıkma politikalarına karşı olan Podemos'un düzenlediği “Değişim Yürüyüşüne” binlerce insan katıldı.

Protestocular gösteri sırasında “Yes we can!” (Başarabiliriz) sloganı attı. Bazı göstericilerin “Tik tak, değişimin zamanı geldi” yazılı bir pankart taşıdıkları görüldü.

Madrid'deki yürüyüşe katılımı sağlamak için ülkenin dört bir yanından 260 otobüsün kaldırıldığı belirtiliyor.

İspanya'daki Podemos partisi resmi olarak kasım ayı ortalarında kurulmuştu. Parti Yunanistan'da hükümete gelen radikal sol koalisyon Syriza ile ittifak halinde bulunuyor. Podemos'un liderliğini 36 yaşında eski bir üniversitesi profesörü olan Pablo Iglesias yapıyor. "Podemos" "Yapabiliriz" anlamına geliyor.