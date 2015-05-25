Syriza dalgası İspanya'da sürüyor; Podemos, seçimlere damga vurdu

İspanya’da dün yapılan yerel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, iktidardaki Halk Partisi (PP) güç kaybetse de birinciliği elde etti. Ekonomik krizle ortaya çıkan ve ilk kez seçimlere katılan Podemos hem başkent Madrid'de hem de Barcelona'da dengeleri altüst etti. İspanyolca 'Yapabiliriz' anlamına gelen Podemos, bu başarısıyla yerel yönetimlerde koalisyonu zorunlu kıldı. Dünya medyası Podemos için, Yunanistan seçimlerinden zaferle çıkan Syriza'yı örnek gösterdi.

İspanya’da 35 milyon seçmen, 8 bin 11 belediye, 13 özerk yönetim ve Fas topraklarında bulunan ancak İspanya’ya bağlı olan Ceuta ve Melila şehir meclisleri için sandık başına gitti.

Yüzde 97’si açılan sandıklardan çıkan sonuca göre, PP bir önceki seçime göre 10 puanlık bir düşüş yaşayarak oyların yüzde 26’sını aldı.

Geçmişte Madrid Complutense Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren ve televizyon sunuculuğu da yapan 36 yaşındaki Podemos lideri Pablo Iglesias sandığa annesi Maria'yla birlikte gitti.

Katılımın yüzde 64’te kaldığı seçimlerde, Yunanistan’da iktidara gelen sol çizgideki SYRIZA’ya benzetilen Podemos hem başkent Madrid’de hem de Barcelona’da ezberleri bozdu.

İktidardaki PP’nin, Madrid belediye başkanlığını kazanması beklenirken; 20 yıl sonra ilk kez Madrid Belediye Meclisi’nde çoğunluğu yitirebileceği belirtiliyor.

Podemos'un desteklediği Barcelona’daki sol koalisyon da Katalan milliyetçisi partileri geride bırakarak resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi.

Podemos 2008 yılında başlayan ve etkisi hâlâ devam eden ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan bir halk hareketinin siyasi uzantısıydı. "Ciudadanos" (Vatandaşlar) ise 2006 yılında Katalonya'da ortaya çıkmış ve ilk defa ülke genelinde bu yıl seçimlere katılmıştı.

Kadın aktivistin başarısı

İspanya’da dün düzenlenen yerel seçimler büyük değişimleri beraberinde getirdi. Barcelona Belediye Başkanlığı yarışında sol eğilimli kadın aktivist Ada Colau en çok oyu aldı.

Oy kullanmaya giden vatandaşlar, Podemos lideriyle selfie çekmek için birbiriyle yarıştı.

İpotek Mağdurları Platformu Sözcüsü olarak adını duyuran Colau, sol görüşlü Podemos, ICV, EUiA ve Procés Constituent oluşumlarının ortak adayı olarak seçime gitmişti. Ada Colau’nun ‘En Comu’ Platformu 11 vekil kazanırken, Katalonya Özerk Bölgesi’nde iktidarda bulunan Yönelim ve Birlik Partisi (CiU) 10 vekil elde etti.

Sonucu “Davut’un Calut’a karşı galibiyetine” benzeten aktivist Colau, ilk yaptığı açıklamada, “Halk, vatandaşlar, ümit ve heyecan kazandı. Ben onun bunun değil, halkın hizmetinde olan belediye başkanı olacağım” dedi. Ada Colau, Katalonya'nın başkenti Barcelona'da ilk kadın belediye başkanı olacak.