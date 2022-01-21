Pochettino, eski öğrencisini PSG'ye istiyor

2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a transfer olan ancak Mauricio Pochettino'nun takımdan ayrılmasının ardından süre almakta zorlanan Tanguy Ndombele, Londra ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Guardian'da yer alan haberde, Tottenham ve PSG'nin Ndombele transferinde anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Haberde, Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Paris Saint Germain forması giyeceği belirtilirken Paris ekibinin sezon sonunda satın alma opsiyonun olacağı kaydedildi. Ek olarak Ndombele'nin maaşıyla ilgili konuların tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan bir diğer haberde ise Tottenham'ın Ndombele'yi takasta kullanarak PSG'ye göndermek istediği belirtilirken takasta kullanılacak oyuncu konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Rekor bedelle transfer oldu

2019 yılında Lyon'dan 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer olan Tanguy Ndombele, Londra temsilcisinin bonservisine en çok para ödediği oyuncu olarak kulüp rekorunu kırmıştı.

Pochettino'nun ayrılığının ardından Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo ve Antonio Conte yönetiminde süre almakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 16 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda toplam 886 dakika sahada kalan Ndombele, 2 gol ve 1 asist kaydetti.