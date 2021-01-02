Pochettino resmen Paris Saint Germain'de

Alman teknik adam Thomas Tuchel'le yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, teknik adam Mauricio Pochettino'yla resmen anlaştı. Yardımcılarıyla birlikte cuma günü Paris'e giden Arjantinli teknik adam, resmi sözleşmeye imza attı.

Mauricio Pochettino, hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

48 yaşındaki Pochettino, 19 Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmamıştı.

Pochettino, 2001-2003 yılları arasında PSG forması giymişti.