Pocchettino, bugün PSG'ye imza atıyor

Paris Saint-Germain'de (PSG) Thomas Tuchel ile yollar ayrıldıktan sonra gözler Mauricio Pochettino'ya çevrildi. Son günlerde yapılan haberlere göre Fransız ekibin yeni teknik direktörünün Mauricio Pochettino olacağı ifade ediliyordu. Son gelen haberlere göre Pochettino, bugün PSG ile sözleşme imzalayacak.

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre Arjantinli teknik adam Pochettino, bugün Paris'e gidecek ve PSG'ye imza atacak.

48 yaşındaki Pochettino, 19 Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmamıştı.